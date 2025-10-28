Federica Panicucci paparazzata a pranzo fuori col compagno Marco Bacini nel giorno del 58esimo compleanno: foto

La conduttrice Mediaset si è concessa un pranzo in centro città a Milano dopo la diretta

Il 27 ottobre ha infatti compiuto 58 anni e ha voluto festeggiare con il suo compagno

E’ stata intercettata, elegantissima, dai paparazzi meneghini insieme a Marco Bacini

Federica Panicucci ha festeggiato il suo 58esimo compleanno andando a pranzo fuori con il compagno Marco Bacini.

La conduttrice di “Mattino Cinque” ieri, 27 ottobre, ha compiuto gli anni e dopo aver finito la puntata dello show Mediaset si è concessa un po’ di relax insieme alla sua dolce metà.

I paparazzi li hanno sorpresi mano nella mano nel centro di Milano mentre vanno a concedersi un pasto in un locale chic della città. E sono apparsi, come sempre, elegantissimi e alla moda.

Federica Panicucci, 58 anni, e il compagno Marco Bacini in centro a Milano nel giorno del compleanno della conduttrice

Marco indossa un elegante completo blu navy su misura, abbinato a una cravatta coordinata, scarpe nere e occhiali da sole. Federica sfoggia una raffinata blusa bianca monospalla, infilata in una gonna a tubino in pelle nera, completata da décolleté nere. Entrambi portano occhiali da sole e sorridono con sicurezza.

Davanti ai flash regalano anche un passionale bacio sulle labbra. Il loro amore, che dura da quasi un decennio, è ancora fortissimo.

Federica e Marco si scambiano un passionale bacio davanti agli obiettivi dei paparazzi

Sul social la Panicucci – che è mamma di Sofia e Mattia, avuti insieme all’ex marito Mario Fargetta – ha poi postato anche una loro foto a fine pasto, davanti a un dolce con una simbolica candelina sopra.

A fine pasto un dolce con una simbolica candelina sopra

“Non è solo un compleanno, è un altro giro di meraviglia”, ha scritto sul suo profilo Instagram.

Per lei il tempo sembra davvero essersi fermato.