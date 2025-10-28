La showgirl 41enne lo confessa a Belve a Francesca Fagnani e svela il suo più grande amore

“Stefano De Martino è quello che ne ha prese più di tutte”, rivela, ammettendo di essere manesca

Belen Rodriguez regala delle vere chicche a Belve, nel corso dell’intervista che andrà in onda stasera, 28 ottobre, su Rai2. Parla per la prima volta della sua dipendenza da farmaci. “Il mio problema erano le benzodiazepine”, confessa.

''Il mio problema erano le benzodiazepine'': Belen Rodriguez parla per la prima volta della sua dipendenza

“Le benzodiazepine sono una classe di psicofarmaci che agiscono come depressori del sistema nervoso centrale, utilizzate per trattare ansia, insonnia, attacchi di panico, spasmi muscolari e convulsioni. Sono disponibili in varie forme e agiscono in modo sedativo, ansiolitico, miorilassante e anticonvulsivante”, si legge su Wikipedia. Un uso prolungato può, appunto, portare dipendenza. Belen, quando Francesca Fagnani le domanda se abbia mai fatto uso di droghe, risponde: “No, la droga l’ho provata ma non ho mai esagerato. Il mio problema erano le benzodiazepine: è una vera dipendenza, disintossicarsi è come farlo dall’eroina”.

L’argentina 41enne non si chiude svelando quanto sia stata male dopo la fine definitiva del suo matrimonio, con la depressione conseguente: “Ho avuto un periodo terribile. Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica per curarmi”.

La showgirl spiega: “Continuo a essere single, ma abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stata a metà agosto". Sulle tragressioni rivela: “Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro”.

"Il mio difetto più sgradevole? Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… - continua Belen - I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!", racconta ridendo. “Ma nessuno si è fatto male?”, le chiede la Fagnani. “Qualche graffio, in Argentina le cose si risolvono così!”, ribatte lei.

“L’amore più grande della mia vita è stato Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo", confida, lasciando l’altra di stucco. Sul rapporto con Stefano De Martino, fallito miseramente, chiarisce: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge. Può andare avanti per anni, ma è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia".