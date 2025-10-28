Francesco Moser conosce la nipotina: la prima foto della figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser coi nonni, guarda

L’ex campione di ciclismo 74enne arriva a Milano da Trento per Clarita

Accanto a lui c’è Gustavo Rodriguez, 66 anni, super emozionato e sorridente

Sul social arriva la prima foto della figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser coi nonni. La condivide il papà della bimba, orgogliosissimo, nelle sue Storie. Francesco Moser arriva a Milano da Trento, dove vive e lavora con la sua azienda vinicola, per conoscere la nipotina Clara Isabel. Accanto a lui c’è Gustavo Rodriguez. Il 74enne e l’argentino 66enne sorridono emozionati. E’ l’ex campione di ciclismo a tenere dolcemente Clarita tra le sue braccia.

La bimba è venuta alla luce lo scorso 15 ottobre. La 35enne e il marito si stanno godendo appieno i loro primi giorni da genitori. Intorno a loro ci sono gli affetti più cari. Ora anche Francesco si prende cura della bimba. Ha già tra nipotini, Anna, Pietro e Chiara, figli della sorella di Nacho, Francesca, che però portano il nome del marito della donna. Clara Isabel è la prima col suo cognome.

Ignazio, intervistato da Corriere della Sera, su' padre 'nonno' a marzo scorso aveva detto: “Irriconoscibile. I miei nipoti, Anna, Pietro e Chiara, il fulcro della nostra famiglia, sono una cura per il cuore burbero di mio papà. Con loro si sforza di essere affettuoso, non gli riesce sempre in maniera spontanea e fa tenerezza. Mio padre non ha mai ricevuto affetto perché mio nonno era nato nel 1898, ha vissuto a cavallo di due guerre mondiali e ha avuto 12 figli. Mia moglie Cecilia mi aiuta molto nel rapporto con lui perché è più diretta di me. All’alba dei 33 anni, ho capito che mio padre prova affetto, ma fa fatica a mostrare le emozioni”.