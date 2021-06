Cecilia e Ignazio, il commovente incontro in Honduras

Nacho e Chechu si ritrovano in Honduras. La modella 31enne è entusiasta: è la prima volta che non vede il suo amato da due mesi. I due si riabbracciano a Cayo Paloma. Sono appassionati, tra baci, abbracci e un mare di coccole. Moser prende in braccio la sua Rodriguez e la tiene stretta. Il momento è toccante, anche in studio tutti li guardano sognanti e con gli occhi lucidi...

