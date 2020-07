Nuovo compleanno per il Principino George, che ha compiuto 7 anni. Il primogenito di William e Kate è nato il 22 luglio del 2013 e in occasione del nuovo genetliaco la madre gli ha scattato due nuove foto che sono state poi condivise sui social ufficiali della famiglia reale. In uno scatto appare con i denti molto distanziati che rendono il suo viso ancora più “simpatico”. In un altro è di tre quarti e ha i capelli un po’ arruffati.

Il piccolo, che secondo la linea di successione dovrebbe diventare prima o poi re d’Inghilterra, è il nipote di Lady Diana, morta nel 1997. E proprio una delle migliori amiche della nonna, Julia Samuel, è stata la sua madrina. Recentemente la donna, che è una psicoterapeuta e autrice, ha raccontato quanto l’ometto di casa sia “divertente ed esuberante”. “E’ fantastico. E’ divertente ed esuberante e anche un po’ birbante. Diana lo avrebbe amato tantissimo. Il pensiero che lei non lo abbia potuto conoscere è devastante per tutti”, ha fatto sapere.

George è il fratellone di Charlotte, 5 anni, e Louis, 2. Da poco più di un anno ha anche un cuginetto, ovvero Archie, il figlio di zio Harry e zia Meghan Markle. Purtroppo però non può vederlo spesso, visto che ora vive a Los Angeles.

Scritto da: la Redazione il 22/7/2020.