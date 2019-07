Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, capoprogetto di Temptation Island e Temptation Island Vip, conferma: sarà Alessia Marcuzzi a condurre in questa seconda edizione il reality con le coppie famose.

“Simona Ventura lo scorso anno è stata bravissima, ha fatto un grande lavoro. Ci sarà Alessia? Non c’è l’ufficialità ma è probabile”, svela a Il Fatto Quotidiano Fiorella Mennoia parlando di Temptation Island Vip. La biondissima Alessia Marcuzzi sarà al timone dello show.

“Iniziamo le registrazioni a fine agosto, andrà in onda da fine settembre su Canale 5”, racconta ancora Raffaella Mennoia. E a Temptation Island Vip ci sarà Alessia Marcuzzi. Intanto la 45enne si gode il successo di Temptation Island, non se lo aspettava: “Sinceramente no, già lo scorso anno eravamo contenti. Quest’anno lo siamo ancora di più, io provo a concentrarmi sul prodotto a cui ho lavorato. Se hai fatto un buon lavoro poi i risultati arrivano. Temptation Island appartiene a tutti, ci rivediamo in queste storie sia se le abbiamo vissuto direttamente che indirettamente”.

“Tutto quello che so sulla tv l’ho imparato da Maria, lavoro con lei da ventiquattro anni. Ho inziato come redattrice, è una persona che insegna molto. Ogni volta capisco qualcosa in più grazie a una sua considerazione o sottolineatura”, spiega l’autrice. In passato è stata anche attrice e ha lavorato come ‘postina’ a C’è posta per te. Ora preferisce stare dietro le telecamere: “Assolutamente, la mia dimensione è questa. Lo era anche quando ho fatto la postina a C’è posta per te, teatro o altro. Io mi sono diplomata alla Silvio D’Amico mi piace di più il lavoro che faccio, lo trovo più gratificante”.

I casting per Temptation Island Vip vanno avanti da un po’: “Dovete aspettarvi coppie con un vissuto”. Raffaella Mennoia ha un sogno: una coppia impossibile da avere nel reality, quella forma da Pamela Prati e Mark Caltagirone. Sa che rimarrà tale e ci ride su.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/7/2019.