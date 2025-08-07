''Non ci sembra Bova e Rocìo si sono lasciati da due anni'': Corona dalla Sardegna parla con la Rai e invita a controllare le ultime interviste di Raoul e l'ex compagna

Fabrizio, pizzicato all’uscita della palestra, dice la sua sullo scandalo degli audio a Filo Rosso

E’ stato lui con Falsissimo a rendere pubblici i messaggi dell’attore 53enne

Corona dalla Sardegna parla con la Rai e invita a controllare le ultime interviste di Raoul e l'ex compagna. Fabrizio non si sottrae al giornalista di Filo Rosso, programma di Rai3. Pizzicato all’uscita della palestra, dopo l’allenamento, il 51enne dice la sua sullo scandalo degli audio diventati di dominio pubblico dell’attore 53enne grazie al suo programma sul web Falsissimo. I messaggi, inviati a una giovane ex tentatrice, proverebbero il presunto tradimento dell’artista nei confronti dell’ormai ex compagna Rocìo Munoz Morales, 37 anni. I due stavano insieme dal 2013 e sono genitori di Luna e Alma, 10 e 7 anni. "Non ci sembra Bova e Rocìo si sono lasciati da due anni", sottolinea l'imprenditore.

“E’ semplicissima la storia - spiega Corona - Il ragazzo, Monzino, Federico Monzino, figlio di una famiglia ricchissima, una sera insieme alla ragazza, mi dice: ‘Ho questo audio’. Non mi interessa, non mi interessa perché a me Bova non interessa perché è uno sfigato, uno che non fa notizia. Dopodiché vado a casa sua, lo trovo in condizioni pietose, chiamiamo Martina, ci accordiamo, sento gli audio, ci penso un giorno, dopodiché mi torna in mente e dico: ‘Caz*o gli audio valgono!’. Torno indietro, mi gira gli audio, me ne vado via. I file vengono mandati volontariamente. Quindi non sono stati estorti come dice qualcuno. Ma che estorti!”.

“Cosa succede? - prosegue l’ex re dei paparazzi - Succede che, questo non lo sanno neanche gli inquirenti, che il ragazzo non sta bene per gioco, insieme al suo amico telefona a Raoul Bova e dice: ‘Guarda che c'è Falsissimo, se mi fai un regalo e ci sono quelle chat’. Ma questo tre giorni prima della puntata, non tre settimane prima, non dieci, non c'è un sistema, Martina Ceretti che ricatta le... Cos'è sta roba? Ma non vi vergognate tutti. La polizia il giorno dopo viene da me… Notizia sul giornale: ‘A Corona hanno sequestrato il telefono’. Quale telefono? La polizia viene a dirmi: ‘Ma com'è andata la storia?’. Gli racconto la storia, si sono fatti due risate, non mi hanno chiesto neanche le chat, non ho né telefono sequestrato, non sono né indagato, niente. Quindi tutta questa storia è una bufala clamorosa”.

Corona poi conclude: “Ma quale estorsione? Ma quale sistema estorsivo? ‘Sono separati da due anni’… Siete la Rai, prendete l'intervista di Belve dell'anno scorso, prendete l'intervista di Domenica in di quest’anno: lui e lei non ci sembra che si sono lasciati a due anni”.