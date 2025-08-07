''Non mi aspettavo le critiche per il pancione'': Alessandra Amoroso parla della gravidanza e rivela di pensare che figlia avrà capelli rossi e occhi chiari

La cantante 38enne, agli sgoccioli con la dolce attesa, non ha mai interrotto il suo tour

Alessandra Amoroso, incinta, non ha mai smesso di portare la sua musica in giro con il tour. Fiera, elettrizzata dalla dolce attesa, ha mostrato le forme da mamma con grande disinvoltura sui palcoscenici di tutta Italia. Con Grazia, che le regala la cover del settimanale, si toglie qualche sassolino dalle scarpe. “Non mi aspettavo le critiche per il pancione”, confessa. La 38enne parla della gravidanza, vissuta al massimo, e rivela di pensare che la figlia avrà i capelli rossi e gli occhi chiari. La bimba, Penelope Maria, frutto dell’amore con Valerio Pastore, il compagno a cui è legata dal 2023, dovrebbe nascere tra circa un mese.

Quando le si fa riferimento alle critiche, Alessandra dice: “Non me l'aspettavo anche per questo, perché io non mi aspetto mai cattiverie dalle persone, ma in effetti, se guardo al mio percorso, mi accorgo che mi sono sempre dovuta giustificare. Le persone vogliono (e non so se per gli artisti maschi è lo stesso) la giustificazione per ogni cosa: io sto in giro a giustificare la mia gravidanza, la mia pancia, la mia presenza sui palchi, il mio lavoro. Mi viene da chiedere: ‘Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?’. E se ci penso, succede anche in generale, non solo durante il tour. Sono in giro, mi fermano: ‘Che bella con la pancia, però vai piano!’”.

“In giro ci sono i tuttologi - aggiunge la cantante - Ovunque: al supermercato, ai concerti, al mare. Attenzione: ci sono un sacco di ostetriche! Soprattutto all'inizio le cose che mi sono state dette da parte di alcune donne sono state molto pesanti, non sono nata ieri e mi espongo tanto da 17 anni: a oggi ti dico che ho letto cose pesantissime che non augurerei neppure alla mia peggiore nemica”.

Lei è raggiante. Alla figlia proverà a “darle gli strumenti per riconoscere sempre l'amore per se stessa e il valore grande della libertà, della decisione, della scelta, del lavoro”. Penny la immagina l’esatto opposto di lei: “Io sono sempre stata super vivace e mi mettevo nei guai, irrefrenabile, cadevo dai muretti... Mia madre mi chiamava ‘Attila’, allora io ho pensato che lei, invece, sarà una principessina, di quelle con le stelline rosa. La immagino perfettina, che verso i 3 o 4 anni avrà le sue cosine ordinate”.

La Amoroso ha ben chiaro da madre cosa fare: “Il mio primo buon proposito è quello di non mandare a quel paese il mio compagno, sento così tante storie di coppie che si esauriscono! Spero di vivere quel momento insieme in pace e amore. Poi sicuramente accadranno delle cose che non so”. Lei e Valerio vanno d’accordo: “Ci comprendiamo molto bene, siamo entrambi Leone ascendente Leone, capisci? Chiacchieriamo tanto, ci piace un poco immaginare quello che sarà. Lui per esempio è convinto che Penelope avrà i capelli rossi”. La possibilità è concreta, i geni in famiglia ci sono per entrambi, Alessandra ne è certa: “Il rosso arriverà. E con gli occhi chiari”.