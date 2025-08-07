''Faccio la dieta per salute, ci metto un po' ad abituarmi alle nuove rughe'': Alena Seredova parla del tempo che passa, dell'alimentazione e della palestra

E’ molto soddisfatta della forma ritrovata: la 47enne ha perso 16 chilogrammi rispetto al passato

Alena Seredova risponde alle domande dei follower, torna così sulla sua dieta. Ha perso ben 16 chilogrammi rispetto al passato. “Faccio la dieta per salute, ci metto un po’ ad abituarmi alle nuove rughe”, sottolinea. La ceca parla del tempo che passa, dell’alimentazione e della palestra.

Una sua fan le chiede del regime alimentare: anche lei sta mangiando meglio per calare sulla bilancia. “Tornando alla dieta, innanzitutto si fa per la salute - sottolinea Alena - Quando io ho cominciato a sentire un po' più fatica, meno energia, ho detto, è il momento di iniziare a pensare realmente a me. Perciò fai bene, fai benissimo”.

Molti le fanno notare come il tempo per lei pare non passare mai. La Seredova, riflessiva, replica: “Passa, passa, passa, passa e lo vedo sempre di più. Sono sempre più quei momenti che ti abitui un po’ a come ti vedi e poi arriva quella ruga profonda nuova o un qualcosa di nuovo che dici: ahi, ahi, questa è new entry. E ci metti un attimo, almeno io ci metto di nuovo un attimo per abituarmi. E così via. Però è importante essere sani ragazzi, perché vedo intorno a me troppe cose che non vanno bene”.

Arrivano tantissimi complimenti, la showgirl e attrice sorridendo precisa: “Strepitosa? Allora, strepitosa, diciamo che va bene. Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera, alla fine la leggerezza del corpo porta a tanti altri benefici. Ovvio, ho 47 anni e quelli sono, ecco. Non mi ammazzo in palestra e quello anche… Forse dovrei un pochino aumentare il lavoro”.