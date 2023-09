Classe 1998 al reality prende il posto che la scorsa edizione era di Giulia Salemi

Speaker radiofonica, la bella 25enne è fidanzata con Alesssandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne

Emozionata, ma prontissima. Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia la Notizia Valerio e Matilde Zarcone, debutta da opinionista social al Grande Fratello. La 25enne, classe 1998, al reality prende il posto che la scorsa edizione era occupato da Giulia Salemi. Nonostante sia giovanissima, la ragazza, spekear radiofonica, ha iniziato presto a lavorare in tv: ecco come è arrivata allo show in prima serata su Canale 5.

Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di 'Striscia la Notizia' Valerio, debutta da opinionista social al Grande Fratello: ecco come c'è arrivata

Rebecca, che ha un fratello, Riccardo, di tre anni più grande di lei, durante il diploma si dilettava a dare consigli fashion sul suo canale YouTube, non più attivo da due anni, con Made in Becky, usando quindi il soprannome che le hanno da sempre dato in famiglia. Avrebbe voluto andare a continuare gli studi negli Usa, ma nel 2018 abbandona il progetto perché le viene data la possibilità di condurre un programma su La5, un talk dal titolo Colpo di Tacchi.

Classe 1998 al reality prende il posto che la scorsa edizione era di Giulia Salemi

La Staffelli nel 2019 recita anche nel film Din Don 2, cimentandosi nel mondo del cinema. Accanto a lei attori come Andrea Dianetti, Enzo Salvi, Laura Torrisi e Maurizio Mattioli. Poi nel 2021 approda in radio: entra da inviata a Radio 105. Ora è la conduttrice radiofonica del programma 105 Night Express, in onda dal lunedì al venerdì dalle 21:00 alle 23:00. "L’idea di fare la radio è nata in seguito ad un soprannome che mi diede il mio fidanzato: Radiolina. Non smettevo mai di parlare. Mi è sempre piaciuto chiacchierare e intrattenere gli altri”, rivela.

La 25enne insieme al padre

Rebecca nella stagione 2022/2023 è spesso ospite di Amici di Maria De Filippi come rappresentante di Radio Mediaset, coinvolta in vari progetti che riguardano gli allievi. In estate arriva a sorpresa la chiamata di Signorini, che la vuole al GF: per lei è un’occasione unica, che chiaramente prende al volo.

Speaker radiofonica, è fidanzata con Alesssandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne

La ragazza, spigliata e solare, molto accattivante e chic, è felicemente fidanzata dal 2018 con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Rossella Intellicato a Uomini e Donne nel 2015/2016. Deejay e speaker 37enne, lui, più grande di lei di circa 13 anni, l’ha conosciuta grazie a degli amici a Milano. I due sono molto innamorati, nel 2020 Alessandro ha chiesto a Rebecca di sposarlo, ma la data del matrimonio non è ancora stata fissata.