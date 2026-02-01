''Record per me'': Antonella Fiordelisi festeggia 1 anno d’amore con Giulio Fratini

Il volto tv 27enne ha celebrato il primo anniversario d’amore con l’imprenditore toscano

I due erano usciti allo scoperto sui social nel marzo del 2025, ma si frequentavano da un po’

La mora salernitana ha sottolineato scherzando che un anno insieme per lei è “un record”

Antonella Fiordelisi ha festeggiato un anno d’amore con Giulio Fratini.

La modella e influencer 27enne ha voluto sottolineare scherzosamente che arrivare a celebrare il primo anniversario di una relazione è per lei “un record”.

Condividendo infatti un post su Instagram nella sarata di sabato 31 gennaio, ha scritto: “Record per me, 365”. Poi l’emoji di una risata e un cuore rosso.

Antonella Fiordelisi, 27 anni, ha festeggiato 1 anno d'amore con il fidanzato Giulio Fratini

Nel carosello tanti scatti in cui appare con Giulio, spesso al ristorante (lui ha infatti commentato scherzando: “Un anno a tavola”). E anche nelle Stories sembra di scorgere i due a cena insieme in un ristorante di Milano. “Diavola gialla nel posto preferito (stiamo ancora festeggiando)”, scrive la mora salernitana.

Parlando alcuni mesi fa del rapporto – ufficializzato sui social a marzo 2025 – Antonella, che è nota al pubblico tv per aver partecipato a programmi come Temptation Island, Grande Fratello Vip e Pechino Express, aveva detto a “Novella2000”: “Lui ha delle attività a Firenze e prima ero io, se ero libera, che lo raggiungevo già il giovedì o il venerdì. Adesso ci vediamo solo di sabato e domenica”.

Nelle Stories i due sembrano essere a cena fuori in un ristorante di Milano

“Con Giulio sto bene, siamo innamorati, ma dobbiamo fare ancora tanti passi insieme”, aveva aggiunto.

Su cosa l’ha attratta da Giulio, che ha tra le sue ex anche Elisabetta Gregoraci, la Fiordelisi aveva proseguito: “Sicuramente all’inizio l’aspetto estetico è stato fondamentale, come succede nella maggior parte delle relazioni. Io piacevo a lui, e anche lui mi piaceva perché era un bel ragazzo, però finiva là”.

Un'altra foto condivisa nelle Stories da Antonella, probabilmente seduta di fronte a Giulio al ristorante

“Passando un po’ di tempo insieme ci siamo conosciuti, ho avuto modo di vedere che non è solo bello, ma è anche un bravo ragazzo, intelligente e ha tante altre qualità […] Abbiamo continuato a frequentarci e ad un certo punto è stato ovvio chiedergli: 'Vabbè, ma adesso chi siamo io e te, cosa facciamo?'”.

“Volevo sapere se la nostra era una relazione esclusiva, se frequentasse anche altre persone… Così, ho fatto la domanda secca e poi ci siamo confrontati”, aveva fatto sapere.