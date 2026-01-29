''Mi sono quasi vergognato'': Ricky Memphis rivela il motivo che l’ha spinto a perdere 30 chili 

L’attore 57enne racconta: “Mi è sempre piaciuto mangiare, ma…”

Sarà nella nuova serie de I Cesaroni e apparirà in forma, dopo la dieta fatta

Ricky Memphis ora si sente “leggero”. Lo confessa a Oggi. L’attore rivela il motivo che l’ha spinto a perdere 30 chili. “Mi sono quasi vergognato”, confessa al settimanale.

“Ho perso 30 chili e sto benissimo - spiega il 57enne - Non è stata una cosa veloce, ma neanche troppo lenta: ho beccato il nutrizionista giusto e ce l’ho fatta”. Ricky aggiunge: “Ho preso questa decisione dopo essermi visto al cinema in un film che non è ancora uscito. C’era mia figlia con me e mi sono quasi vergognato: ero enorme”.

L'attore 57enne prima della dieta

Memphis chiarisce: “Mi è sempre piaciuto mangiare, ma avevo proprio esagerato. Ora invece mi sento leggero, in salute”. Sarà nella nuova serie su I Cesaroni, interpreterà il consuocero di Claudio Amendola e apparirà al top. Nel privato è legato alla compagna Alessia Cerasaro. Da lei ha avuto due figli, Francesco, 20 anni, e Maria, 12. A oro insegnano “la fede, sicuramente. E poi l’onestà, il rispetto, l’armonia: cercare di risolvere i problemi senza farne un dramma”. Ai ragazzi poco importa del lavoro del padre: “Non interessa nulla di quello che faccio. Del resto non sono mica i figli di Favino!”. E ride.