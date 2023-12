Ritrovata la sorella minorenne di Micol Ronchi, ex valletta di Piero Chiambretti, che era scomparsa da 9 giorni: l’annuncio

La 36enne tranquillizza tutti sul social: “E’ con nostro padre e la mamma”

Tutti tirano un grande sospiro di sollievo perché si temeva il peggio. E’ stata ritrovata la sorella minorenne di Micol Ronchi, ex valletta di Piero Chiambretti, che era scomparsa da 9 giorni. E’ la 36enne a rivelarlo immediatamente sul social con un post. Nei giorni scorsi aveva fatto anche un appello ad Anastasia affinché tornasse a casa e desse sue notizie.

“Abbiamo ritrovato Anastasia. Non so come stia, non so cosa dice, non so cos’ha fatto per nove giorni. Ma è con nostro padre e la mamma. Per onore di cronaca vi aggiornerò e spiegherò cos’è successo, appena saprò qualcosa e appena mi ricorderò come mi chiamo. Ringrazio tutti per l’enorme supporto che ci avete dato”, scrive Micol. Accompagna le sue parole con una foto della ragazza con sopra scritto: “Ritrovata”.

La 16enne era sparita da Pavia il 13 dicembre. Era poi stata avvistata in Toscana, a Viareggio e Forte dei Marmi. Anastasia si era trasferita da poco meno di un mese in Lombardia arrivando proprio da Viareggio, dove aveva molti amici. Altre segnalazioni arrivate in questi giorni parlavano invece di avvistamenti nella zona di Monza-Brianza. Era scomparsa senza portare il cellulare dietro, i documenti e senza soldi. I genitori negli ultimi giorni avevano fatto accorati appelli in tv, temendo che fosse caduta in mani sbagliate. Anche stamane, a Storie Italiane, la donna aveva ricordato che la figlia deve prendere alcune medicine particolari per la sua salute.

Ora l’allarme sembra essere rientrato: nelle prossime ore sicuramente Micol aggiornerà sul social tutti quelli che hanno temuto che Anastasia fosse ormai ‘persa’ per sempre. Al momento, da quanto si apprende, quello di Anastasia sarebbe stato un atto di ribellione per far capire ai genitori che vorrebbe continuare a vivere in Versilia e non a Pavia.