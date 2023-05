Robert De Niro è diventato padre per la settima volta a quasi 80 anni: famosa attrice rivela identità della compagna

L’attore a 79 anni ha accolto al mondo un altro bambino, la notizia ha lasciato tutti di stucco

Il divo non ha però mai reso nota l’identità della donna che lo ha reso nuovamente papà

Kim Cattrall di ‘Sex and The City’ è sembrata ora rivelare chi è la misteriosa neo mamma

La notizia ha lasciato molti a bocca aperta: Robert De Niro è diventato padre per la settima volta a quasi 80 anni. L’attore non ha però mai rivelato l’identità della sua nuova compagna e quindi ufficialmente non si sa chi sia la neo-mamma che lo ha reso ancora genitore.

A svelare il mistero però sembra essere stata una famosa attrice. Chi? Kim Cattrall, ai più conosciuta per il ruolo di Samantha Jones nella serie tv ‘Sex and The City’. La Cattrall è infatti la co-protagonista dell’ultimo film di De Niro, ‘About My Father’. Si tratterebbe, come supposto già da molti, della produttrice Tiffany Chen (poco meno che quarantenne, al fianco di De Niro da qualche anno).

Robert De Niro è diventato padre per la settima volta a quasi 80 anni: la collega Kim Cattrall è sembrata confermare l'identità della donna che lo ha reso ancora genitore

Kim ha durante un’intervista ha infatti risposto a una domanda sulla nuova paternità del collega. Ha detto: “Dio lo benedica, e benedica la sua metà. Tiffany è una donna così bella. È venuta sul set una volta con la sua famiglia e ha guardato le riprese, ed era bellissima e dolce. Sono felice per entrambi”.

De Niro ha già una figlia adottiva di 51 anni, Drena, ma anche il figlio Raphael, 46 anni, e i gemelli 27enni Julian e Aaron, tutti avuti con l'ex moglie Diahnne Abbott. Poi ci sono Elliot, 24, e Helen, 11, frutto della relazione con la seconda ex moglie Grace Hightower.