Laura Chiatti e Marco Bocci posano sul red carpet con l'ex di lei Francesco Arca e la sua compagna Irene Capuano: foto

Il 43enne toscano e la romana 44enne dai due amici alla prima del loro film, “La Caccia”

L’ex tronista è da sempre in ottimi rapporti con la 40enne con cui è stato fidanzato dal 2006 al 2009

Laura Chiatti e Marco Bocci, sorridenti e felici, si lasciano immortalare dai fotografi a Roma. Sul red carpet posano con l’ex di lei, Francesco Arca, e la sua nuova compagna Irene Capuano, da cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto i due figli Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018. L’occasione è di quelle importanti: L’attrice 40enne e il marito 44enne presentano il loro primo film insieme a Roma: “La Caccia”.

Laura Chiatti e Marco Bocci posano sul red carpet con l'ex di lei Francesco Arca e la sua compagna Irene Capuano

Arca e la Capuano non potevano mancare: volevano applaudire gli amici. Il 43enne toscano, anche lui ormai attore affermato, e la romana 44enne sono da sempre in ottimi rapporti con Bocci e la Chiatti: trascorrono serate insieme, ma anche vacanze da ‘best friend’. Bocci torna alla regia dopo il suo esordio nel 2019 con “A Tor Bella Monaca Non Piove Mai”. Per la prima volta dirige la moglie Laura. Nel cast anche Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti.

Francesco e Irene sostengono le persone a cui vogliono un gran bene. Arca sul legame con la Chiatti in passato ha detto: “Siamo stati fidanzati per tre anni (dal 2006 al 2009, ndr). E dopo due anni dalla fine della nostra storia il nostro rapporto si è trasformato in una profonda amicizia che spesso ci spinge a trascorrere del tempo assieme”.

Il 43enne toscano e la romana 44enne dai due amici alla prima del loro film, “La Caccia” a Roma

Francesco ha aggiunto: “Qualcuno vedendo la mia famiglia assieme alla sua si è lasciato andare a commenti tipo: ‘Qui c’è qualcosa sotto!’. In realtà, di quei commenti né a me né a Laura è mai importato nulla. Non bisogna giustificarsi di fronte alla fortuna di aver visto trasformarsi un rapporto sentimentale in uno contraddistinto da un bene immenso”. Lo stesso sentimento che lui prova per i due bimbi della coppia, Enea, 8 anni, e Pablo, che compirà 7 anni il prossimo 8 luglio.