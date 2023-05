Michelle Hunziker svela come ha reagito quando la figlia Aurora le ha detto che era incinta: ''Sapevo che andavano liberi, poi…''

La showgirl 46enne più che una nonna preferisce essere una “mamma al cubo”

La svizzera parla anche dell’amore e degli ex Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker non smette di raccontare quanto sia felice per l’arrivo del nipotino Cesare, il primogenito della figlia Aurora Ramazzotti, 26 anni, e Goffredo Cerza, 27, venuto al mondo lo scorso 30 marzo. A F, che le regala la cover del settimanale, la 46enne svela come ha reagito quando la sua Aury le ha detto di essere incinta. “Sapevo che andavano liberi, ma non credevamo sarebbe arrivato così presto”, confida.

Michelle Hunziker a F svela come ha reagito quando la figlia Aurora le ha detto che era incinta: ''Sapevo che andavano liberi, poi…''

“Quando ho in braccio Cesare gli dico: ‘Amore della nonna’, con gli altri mi piace anche “mamma al cubo”. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età. Come quando ho compiuto 40 anni e tutti mi dicevano: ‘Vedrai che ti stancherai più facilmente, se farai tardi la sera avrai l’hangover, ti cambierà il metabolismo’. Niente di tutto questo mi è successo, eppure ho 46 anni. Quindi finché sto bene non ci penso”, spiega Michelle.

La showgirl si sente profondamente ‘nonna’ del bebè: “Sono a tutti gli effetti la nonna, come sono stata la mamma di Auri: anche se avevamo pochi anni di differenza, che ci hanno consentito di avere un rapporto più empatico, non sono mai stata ‘l’amica’".

"Ora sono fiera di essere nonna e faccio la nonna. Ma anche la mamma - continua la Hunziker - stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo. ‘Ragazzi uscite, divertitevi che Cesare lo tengo io’, gli ho detto, e ho fatto anche la notte. Non ho chiuso occhio. Ma per l’emozione. I versetti notturni del neonato sono musica per me. Sono proprio mamma, lo sono sempre stata: avevo 19 anni quando ho avuto Auri. E adesso avere un bebè dal tuo bebè è ancora più bello.Stamattina, poi, quando ho riconsegnato Cesare per la poppata della mattina, poi me ne sono tornata a casa e ho portato a scuola le mie figlie piccole”.

La showgirl è felicissima dell'arrivo di Cesare nella sua vita: la 26enne le ha regalato una grande gioia

Essere nonna le regala un’emozione diversa “perché hai più esperienza”. Ha avuto il maschietto che desiderava in famiglia. Michelle è contentissima. Racconta come ha reagito quando ha saputo che Aurora era in dolce attesa: “Eravamo in Sardegna insieme. Sapevo che andavano liberi ma non credevamo sarebbe arrivato così presto. Poi un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l’urlo: ‘Mamma!’. Ho capito subito. E dire che, quando io avevo 40 anni e lei 20, le avevo detto di sbrigarsi a diventare una mamma giovane e lei mi aveva risposto che non ci pensava proprio”.

La Hunziker non si sottrae a domande spinose. Quando le si chiede cosa avrebbe fatto se la figlia fosse rimasta incinta e non avesse voluto il bimbo, dice: “In generale sono pro vita e penso che una persona debba prendersi le proprie responsabilità, ma ogni storia è diversa e va rispettata. Resterei in ogni caso vicina a mia figlia”.

Le si domanda se a lei in passato sia accaduto, Michelle però rimane chiusa: “Preferirei non parlarne, però posso dire che ci sono situazioni in cui una persona è impossibilitata a portare avanti la gravidanza. Quando c’è un abuso, una violenza, quando sei una bambina di 15 anni e non hai la possibilità di prenderti cura di un figlio. In tutti questi casi una donna deve poter essere libera di decidere del proprio corpo. Però servono regole per evitare gli eccessi dove non arriva la sensibilità di ognuno: l’aborto non può diventare un metodo contraccettivo”.

Accudire il nipotino dona molte emozioni alla 46enne

Si passa all’amore e al matrimonio finito con Tomaso Trussardi: “Sono del segno dell’Acquario, consapevole che le cose certe volte prendono pieghe che vanno al di là della tua volontà. Serve elasticità emotiva per accettarlo e adattarsi, anche per il proprio bene. Quando due compagni salgono su due macchine diverse, se vanno alla stessa velocità va tutto bene, ma se uno accelera alla prima curva chi resta indietro non vede più l’altro. Capita di perdersi”.

La Hunziker non pensa che stare insieme per i figli sia giusto: “Io credo che la verità sia salvifica. I bambini sono più intelligenti emotivamente degli adulti, sono puri, e tutte le cose non dette gli arrivano. Quindi bisogna essere sinceri: quando arriva il momento in cui ti rendi conto che la coppia amorosa non può più andare avanti, resta quella genitoriale e ai bambini spieghi che l’amore per loro va oltre e che la famiglia resterà per sempre. Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono: 'Ritorno di fiamma'. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre”.

La conduttrice di Striscia la Notizia aggiunge: “Dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso. Come so che non si smette mai di sperare, fino all’ultimo giorno della nostra vita, che mamma e papà tornino insieme. Tanto che, se fosse ancora in vita mio papà, nonostante sappia benissimo che mia mamma ha fatto strabene a lasciarlo perché era alcolizzato, sognerei ancora che se lo riprendesse. Ma conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe”.

Michelle ora è single, ma l’amore non le manca: “L’amore ha molte forme e in questo periodo ne ricevo e do talmente tanto che mi sento sazia. Ma non escludo che mi possa ricapitare anche quello di coppia: vedo gente innamorarsi a tutte le età”. Sul divorzio tra l’amica Ilary Blasi e Totti, molto acceso e battagliero, sottolinea: “Ilary è stata brava, non ha mai detto una parola, e per questo non sarò certo io a commentare la fine del suo matrimonio”.