''Abbiamo fatto l'amore in inglese'': Rocìo Munoz Morales rivela il dettaglio sugli inizi della storia con Raoul Bova

Rocìo Munoz Morales a La Volta Buona presenta il suo nuovo spettacolo a teatro, “Contrazioni pericolose” e si racconta. Parlando del compagno da cui ha avuto le figlie Luna e Alma, rivela un dettaglio particolare sugli inizi della storia con Raoul Bova. “Abbiamo fatto l’amore in inglese”, confida la 36enne a proposito del principio della relazione col 53enne.

I due si sono conosciuti sul set di Immaturi - Il Viaggio nel 2012. Lei, spagnola, non parlava una parola di italiano, per questo con Raoul comunicavano con un’altra lingua. "Mi sono ritrovata sul set con tutti che parlavano in italiano e io ero l'unica a comunicare in inglese. Quando dicono che lo spagnolo e l'italiano si assomigliano, non è assolutamente vero. All'inizio era come russo per me", spiega.

Rocìo così confida: “Con Raoul comunicavamo in inglese, certamente. Abbiamo fatto pure l'amore in inglese, non so come... ma ora è un ricordo molto lontano”. Caterina Balivo ride di gusto, come pure tutto il pubblico in studio.

"Adesso lo fate in italiano? Che ne so magari ognuno lo fa nella lingua che preferisce", domanda divertita la conduttrice. "Si, certo. Ti immagini? Che cosa complicata...", replica l’attrice visibilmente imbarazzata. Poi lancia scherzosamente i cuscini sul divano ala presentatrice e le urla:"Basta Caterina, basta”.

E’ stata Giorgia con le sue canzoni a insegnarle l’italiano: “La sua musica me l'ha fatta conoscere un amico con cui, di recente, sono stata fotografata e hanno scritto anche che poteva essere una nuova fiamma ma lui ha altri gusti e, infatti, mi ha detto ‘Mi rovini la piazza cos’”. Smentiti così pure i gossip sulla presunta crisi con Bova.