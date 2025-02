''Non sapevo chi fosse e all'inizio non è successo niente'': Rocio Munoz Morales parla dell'inizio dell'amore con Raoul Bova

L’attrice e conduttrice ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio su Rai2

La 36enne ammette: “Io e lui siamo innamorati come il primo giorno”

Rocìo Munoz Morales in tv parla dell’inizio dell’amore con Raoul Bova. A Monica Setta, ospite di Storie di Donne al Bivio, confessa: “Non sapevo chi fosse e all’inizio non è successo niente”.

Davanti alle telecamere la spagnola 36enne, attrice e conduttrice, si apre sull’uomo a cui è legata dal 2013. Dal 53enne ha avuto due figlie: il 2 dicembre 2015 a Roma è nata Luna, l’1 novembre 2018 Alma. Lei era già padre di Alessandro Leon, venuto al mondo nel 2000, e Francesco, classe 2001, nati dalla relazione con l’ex moglie Chiara Giordano.

“Non sapevo chi fosse e all'inizio non è successo niente. Io avevo una storia difficile con un ragazzo spagnolo e anche lui aveva le sue ferite. Ci è voluto del tempo per capire che era un vero e grande amore”, spiega Rocìo.

"Oggi dopo anni e due figlie è ancora Raoul l'uomo con cui mi scateno in discoteca in vacanza o vado a fare shopping oppure a pregare in Chiesa. Le follie? Amo farle solo con lui. Ci cerchiamo sempre, siamo diversi caratterialmente ma il nostro non è un amore scontato”, sottolinea ancora la Morales.

Rocìo conclude: “Raoul e io siamo insieme uniti e innamorati come il primo giorno. Ma non pensiamo alle nozze. Lui non me lo ha chiesto ed io credo che la cosa più importante sia il nostro legame fortissimo e la famiglia che abbiamo costruito con le nostre bambine”.