''Axel Lupo mi ha staccato la testa'': a meno di tre mesi dal parto Romina Carrisi torna per la prima volta in uno studio tv e parla del figlio

Romina Carrisi non ha dubbi. Diventare mamma è l’esperienza più bella che abbia mai avuto. La 36enne torna per la prima volta in uno studio tv a meno di tre mesi dal parto e parla del figlio, frutto dell’amore con regista in esterna Rai Stefano Rastelli, 53 anni. Il bimbo è venuto alla luce lo scorso 24 gennaio. “Axel Lupo mi ha staccato la testa”, rivela, parlando di quanto il piccolo le somigli.

La maternità le ha regalato una gioia immensa. Romina racconta: “E’ un’esperienza catartica perché passi dal divino all’estremo terrestre perché lui ti guarda e ti senti la donna più bella del mondo e poi vai davanti allo specchio e ti guardi e hai i capelli debosciati, il trucco sbavato… Quindi vivi in questa dicotomia completa quotidianamente, però sono così felice di essere diventata mamma. E’ l’esperienza più bella che abbia mai sperimentato”.

“Mi ha aiutato molto mia sorella Cristel. Appena è nato Axel Lupo, è venuta in mio soccorso dalla Croazia e mi ha insegnato a fare tutto”, confida. “Faccio la mamma scrittrice a tempo pieno. Vivo con Stefano, stiamo cercando casa. Ho appena finito di scrivere una sceneggiatura di un film horror, anche se è molto difficile staccarsi dal bimbo”, aggiunge.

La Power sottolinea: “Mi ha sorpreso, fa tutto da sola”. La Carrisi cosi svela: “Sì, c’è la mia assistente domestica che mi dà una mano, ma sono anche gelosa di lei, devo dire la verità, molto gelosa”. “Comunque anche io ti do una mano”, le fa eco la nonna. “Sì infatti stasera, Axel adesso è in hotel con Stefano, noi andiamo a fare un giro e rimane mamma con lui”, replica la ragazza.

Il bebè ha preso tutto da Romina Jr. a quanto pare. “Lo chiamano Romino perché mi ha staccato la testa, così dicono, in affetti è così”, rivela Romina. La Power sorride e concorda: “Sì’, le ha staccato la testa, del padre ha preso solo dalla vita in giù”.

Si parla anche del nome. “Erano anni che volevo chiamare mio figlio Axel, quando ho scoperto che era maschio non ho avuto dubbi. A Stefano e alle sue figlie (Emma e Lola, ndr), piaceva tanto il nome Lupo, quindi lo abbiamo aggiunto. Ha il mio mento, le mie labbra, gli occhi di Stefano, ma l’acuto è di papà Al Bano. Ci sono delle preoccupazioni, perché è tutto nuovo, ma lo guardi e ti sciogli perché vedi il vero senso della vita”, dice Romina in un servizio in cui si fa vedere col figlioletto tenerissima.