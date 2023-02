Salma Hayek ha rifiutato due proposte di matrimonio da uno degli uomini più ricchi del pianeta

L’attrice messicana, 56 anni, ha detto ‘no’ al 60enne Francois-Henri Pinault ben due volte

E’ dovuta intervenire la sua famiglia per convincerla a mettere la fede al dito

Pinault è uno degli uomini più ricchi del mondo: suoi anche i brand Gucci e Saint Laurent

Salma Hayek ha raccontato di aver rifiutato per ben due volte la proposta di nozze di quello che oggi è suo marito Francois-Henri Pinault. La cosa avrà lasciato molti a bocca aperta, anche perché il 60enne francese è uno degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio che si aggira intorno ai 50 miliardi di euro (sì, miliardi, non milioni, avete letto bene). L’attrice messicana 56enne però non era pronta a mettere la fede al dito, così per ben due volte ha risposto ‘no’ alla fatidica domanda. Lo ha raccontato a Glamour, aggiungendo che il giorno di San Valentino del 2009 non si sarebbe sposata se non fossero intervenuti i suoi parenti.

“Mi hanno portato davanti alla corte. I miei genitori, mio ​​fratello, si stavano tutti coalizzando contro di me. Avevo una fobia riguardo il matrimonio. Ero nervosa... Avevo detto di sì al matrimonio, ma in realtà non mi sarei presentata quel giorno, non l'avrei fatto", ha spiegato.

Salma e Francois, che insieme hanno una figlia, Valentina, 15 anni, erano una coppia da tre anni prima di fare il grande passo. “Mi vergogno ad ammettere quante volte me l'ha dovuto chiedere. Tre volte! Questa è stata la paura più grande che abbia mai superato. È un uomo straordinario, sicuro di sé e femminista, a cui piacciono le donne forti e sa anche come prendersi cura di loro”, ha concluso.