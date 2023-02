Alba Parietti a 61 anni si piace tantissimo: ''Sono bella, ho scelto bene il mio chirurgo''

“Sono nata con un dono, la bellezza, che ho voluto conservare. Non mi sono mai stravolta”

Alba Parietti è una donna libera che a 61 anni si piace tantissimo. In un lungo post la showgirl e conduttrice si scaglia contro gli hater, i leoni da tastiera che la criticano e le scrivono: “Sei tutta rifatta”. “Sono bella”, dice, accompagnando le sue parole con una foto in cui posa conturbante in costume. “Ho scelto bene il mio chirurgo”, poi sottolinea ancora.

“Sì, mi piaccio, mi piaccio un casino, ho 61 anni e 7 mesi, somiglio all’ideale che avevo di me stessa 30 anni fa. E allora? Scrivono per lo più donne, incaz*ate, fake, ometti: 'Sei tutta rifatta'; 'Accetta la tua età'… Io sono nata con un dono che ho voluto conservare perché è prezioso, la bellezza. Non mi sono mai stravolta, ho coltivato un dono e lo voglio mantenere più a lungo possibile”, esordisce Alba.

“Ho costruito abilmente una carriera che mi ha reso libera, famosa, appagata. Mi ha reso felice, risolta economicamente, ha nutrito il mio ego, le mie necessità. Tutto con una personalità forte, una determinazione pazzesca, una professionalità innegabile, un successo tangibile, che mi permette di lavorare tanto - continua la Parietti - Dopo 40 anni di televisione ai massimi livelli, tutto questo da donna libera, indipendente, senza scheletri e senza compromessi. Sono andata a letto solo con chi mi piaceva molto. Ho avuto amori importanti, passioni folli con uomini interessanti, geniali, mai banali. Mai per interesse. Ho fatto della mia vita un film appassionante, divertente, a tratti drammatico, ma mai patetico. Ho accettato vittorie e sconfitte con lo stesso distacco”.

La showgirl e conduttrice desidera restare sexy e conservare la sua bellezza anche per il compagno 55enne Fabio Adami

Alba poi parla dell’amore ritrovato grazie a Fabio Adami: “A 61 anni ho incontrato l’uomo della mia vita, per il quale godo nell’essere bella e desiderata, sexy, perché voglio essere la donna dei suoi sogni e ci riesco. Lo faccio felice e lo sono a mia volta”.

E conclude: “Sono vecchia? Rifatta? E tutte le altre cattiverie che scrivete? Fiera dei miei anni, felice del mio amore e anche contenta del mio chirurgo. Nella vita per essere felici bisogna saper aspettare e scegliere bene. Lavoro, momenti, amore e chirurgo. Fatelo anche voi, perché i commenti più acidi, velenosi li leggo da donne infelici e deluse dall’amore che criticano. Giudicano il mio aspetto, con facce deturpate da chirurgia e trattamenti non altrettanto ben riusciti”.

Infine arriva una stoccata velenosa della Parietti: “Servirebbe anche la base, l’intelligenza, per avere successo, per mantenerlo, per essere liberi, per trovare l’uomo che ti ami davvero, per trovare un chirurgo che ti valorizzi. Serve gusto estetico e intelligenza anche per cose futili, che futili non sono. Perché costa caro essere autentiche nel saper sostenere la verità senza vergognarsene”.