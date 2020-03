Samantha De Grenet: 'Dopo l’operazione per il cancro al seno debutto come imprenditrice'

Samantha De Grenet, dopo l’operazione per il cancro al seno, si sta riprendendo. Ha avuto paura, ma guarda avanti e annuncia il suo debutto come imprenditrice a Novella 2000.

“Debutto con mio fratello Fabio come imprenditrice, nel food. Una linea di barrette nutritive pensate per gli sportivi, ma anche per i ragazzi come mio figlio Brando, che ha 14 anni”, svela Samantha De Grenet.

La bella showgirl 49enne aggiunge: “Ho sempre accompagnato mio figlio agli incontri sportivi e vedevo che dopo mangiava qualsiasi merendina, barrette non adatte, un po’ di quello che viene chiamato cibo spazzatura, così mi sono detta: perché non creare snack adatti sia agli sportivi sia ai ragazzi e ai bambini, nutritivi, ma anche sani, ed è nata questa linea che produco insieme a mio fratello, ‘Be you natural’”.

Il marito, Luca Barbato, che ama. moltissimo, appoggia il suo progetto: “Ne è felice e come sempre mi guarda Coin grande attenzione. La nostra è stata una storia unica: ci siamo innamorati, ci siamo sposati, in comune, poi ci siamo un po’ persi, ma siamo sempre stati uniti non solo perché avevamo un figlio meraviglioso come Brando, ma perché non abbiamo mai smesso di amarci”. Così dieci anni dopo si sono risposati, stavolta in chiesa.

Ora Samantha ha accanto la sua famiglia e, superato l'intervento per il nodulo al seno, crede in un futuro in cui per lei ci sarà una carriera da imprenditrice. Non sarà più solo un personaggio tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2020.