''Se non ci credono, che devo fare?'': Samira Lui e la chirurgia estetica, rivela quale intervento ha fatto e perché il suo viso potrebbe apparire diverso

La 27enne, volto de “La Ruota della Fortuna”, non è contraria alla chirurgia estetica

Ha rivelato qual è l’unico intervento fatto sul suo corpo

Ha però sottolineato di non aver ritoccato i suoi lineamenti del viso

Se oggi appare diversa è probabilmente dovuto ad altri fattori: ecco quali

Samira Lui ha spiegato di non aver ritoccato il suo bel viso e di essere finita sotto ai ferri del chirurgo estetico solo per modificare il suo seno.

La 27enne, volto de “La Ruota della Fortuna” accanto a Gerry Scotti, lo ha spiegato a “Verissimo” in un’intervista andata in onda domenica 1 febbraio.

Qualcuno infatti è arrivato a dire che la bellezza nata e cresciuta in Friuli infatti sarebbe “rifatta”. “Cosa dobbiamo dire? Io rido. Ennio Flaiano dice: ‘Non c’è cosa più seria del ridere’”, ha replicato lei.

Samira non è contraria a chi si rivolge ai medici per stare meglio con il proprio aspetto fisico: “Io non ho assolutamente nulla contro la chirurgia. Mi sono rifatta il seno e non c’è nulla di male a dirlo”.

Ma i suoi bei lineamenti del volto sono assolutamente naturali. Forse la perdita di peso o una diversa abilità nel trucco e nel fare le sopracciglia potrebbe averla valorizzata di più. “In viso non mi sono rifatta nulla. Ho perso qualche chilo. Il trucco… ho imparato a truccarmi. Le sopracciglia non ti dico com’erano. Avevo preso la mano a togliere e togliere… ti cambia proprio il volto”, ha fatto sapere.

“Però se non ci credono, che devo fare?”, ha continuato. “Se c’è un chirurgo in studio, venga qui a toccare”, ha quindi scherzato toccandosi il viso.

Samira ha poi smentito che ci siano in vista le nozze. Il fidanzato Luigi Punzo infatti non le ha ancora fatto la proposta di matrimonio.

“Sandokan”, come lo chiama scherzosamente proprio Gerry Scotti, è legato a lei da ormai otto anni: “Ma solo a dirlo… è tanto. Sembra ieri che l’ho conosciuto. Sono stati anni di crescita, perché quando io ho iniziato a credere nel mio sogno, lui era con me. Lui è il mio primo fan”.

Tra i due c’è un pizzico di gelosia, ma sana. Sulle nozze ha detto: “Si era parlato di quello ma era una fake news, nel senso che non ci sono state proposte. Credo che arriverà quel momento lì perché io sono convinta che sia la persona giusta. Che sia l’uomo della mia vita”.

Lui è la persona con cui vuole costruire una famiglia: “Assolutamente sì”.