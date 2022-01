Soleil Sorgé crolla al GF Vip, vuole uscire: 'Non ce la faccio più'. E alcuni coinquilini 'godono'

Soleil Sorgé, sempre così cinica, sicura di sé, sprezzante, alla fine crolla al GF Vip. “Non ce la faccio più”, confida nella notte a Manila Nazzaro. La bionda 27enne, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga, per la prima volta non è la preferita dal publico, che elegge Nathaly Caldonazzo con ben il 63% delle preferenze, ed entra in una profonda crisi. Finita ancora una volta in nomination, a fine puntata confida all’amica di voler abbandonare il gioco: vuole uscire. Alcuni coinquilini ‘godono’ della sua disfatta.

Soleil si è schierata con Katia Ricciarelli nella disputa con Lulù, l’influencer crede sia anche questo il motivo del voto contrario della gente: è stata punita. Appena Alfonso Signorini chiude la diretta su Canale 5, lei rimugina. E’ stanca. Non sa ancora che venerdì Delia Duran farà il suo ingresso nella Casa, ma è già quasi convinta di lasciare.

Soleil ha pianto lacrime amare per il cambiamento che Manuel Bortuzzo ha avuto nei suoi confronti., In Confessionale si è disperata, sentendosi sempre più sola all’interno del reality. Adesso pare arrivata al limite. “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più”, confida all’ex Miss Italia.

“Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”, aggiunge Soleil. La Nazzaro vuole farla desistere dal suo intento: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un caz*o, non devi darla vinta e andiamo avanti”.

Nella Casa c’è chi esulta nel vedere la Sorgé così. Miriana Trevisan sottolinea agli altri quanto sia importante quel che è appena accaduto: “Quello che è successo è un segnale pazzesco. Lei poi mi ha difeso contro Katia sul discorso della madre”.

La showgirl 49enne aggiunge: “Le cose stanno cambiando, guarda come il loro atteggiamento è diverso. Hanno perso il potere che avevano. Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto. Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia. Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni. Mi si avvicina e mi parla. Sembra come se mi voglia chiedere perdono a modo suo e questo lo apprezzo. L’altra invece no, zero, la mattina nemmeno mi saluta. Katia con me ha cercato di difenderla e mi ha detto ‘visto Soleil oggi ha lavato tutta casa’. E te credo, è la prima volta che pulisce in 5 mesi!”.

Spietato Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil, che con la bionda, da cui al reality ha ricevuto pure un due di picche, ha un rapporto conflittuale. L’imprenditore napoletano 37enne a Sophie Codegoni e Alex Basciano confessa: “Quando ho sentito il nome ‘Nathaly sei la preferita dei telespettatori’ ho proprio goduto. Ho proprio urlato ‘come godo, godo tantissimo, quanto godo’. Ed è vero sono felice che non è più lei la preferita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/1/2022.