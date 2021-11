'Soleil Sorgè leggera e irrispettosa': ecco cos'avrebbe fatto a Lillo e Greg la gieffina vip

Soleil Sorgè, una delle concorrenti più discusse del GF Vip, viene definita “leggera e irrispettosa”, da chi dice di conoscerla benissimo. Il giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi racconta un inedito aneddoto che riguarda la bionda 27enne, ora nella Casa al reality: ecco cos’avrebbe fatto a Lillo e Greg, l’esilarante duo comico formato da Pasquale "Lillo" Petrolo e Claudio "Greg" Gregori.

“Dopo L’Isola dei Famosi, Soleil era stata contattata da Lillo e Greg per la loro nuova tournée teatrale, erano 80 date. Il teatro è la miglior palestra, più di qualsiasi reality. Soleil accettò e partecipò alle prime riunioni, partecipò alla conferenza stampa…salvo poi dieci giorni prima della data zero in teatro, partì per Ibiza e spense il telefono. Non si presentò più”, confida il 42enne.

E aggiunge: “Questa è stata una pessima figura che delinea anche la serietà delle persone: dici ci sono e poi non ci sei, dici partecipo e poi scappi. Manchi di rispetto agli artisti secondo me. Io credo che con questo aneddoto vi abbia dimostrato quanto sia leggera la ragazza. Ovviamente non posso essere smentito perché con l’avvocato di Lillo e Greg ci ho dovuto parlare io. So perfettamente di non essere smentito”. E infine conclude: “Questa storia non la sapeva nessuno”. Soleil sarebbe, quindi, stando alle sue parole, inaffidabile, una sulla quale fare poco conto anche professionalmente...

Scritto da: La Redazione il 8/11/2021.