Pamela Petrarolo cade in diretta tv: Diaco interrompe tutto e la soccorre, ecco cos’è successo

Tutto doveva filare dritto, invece qualcosa va storto e accade l’impensabile. Pamela Petrarolo cade rovinosamente in diretta tv. Mentre entra nello studio di Bella Ma’ l’ex volto di Non è la Rai perde l’equilibrio e si schinata a terra. Pierluigi Diaco interrompe tutto e corre da lei, la soccorre. “Hai preso una bella botta!”, esclama. Il video dell’incidente in pochissimi istante diventa virale sui social: c’è chi si preoccupa e chi, invece, commenta ironizzando.

Pamela entra in scena di corsa con indosso un abito fucsia elegante tutto frange lungo. Purtroppo per lei, scivola e non riesce a limitare i danni. Doveva dare il via al suo spazio musicale, quello previsto nel programma, ma non accade. Prova a rialzarsi, imbarazzata davanti le telecamere. Sorride, cerca di smorzare lo spavento, Diaco le dà una mano ed è irremovibile. Deve farsi controllare.

"Vieni a sederti con me, Pamela. Hai preso una bella botta, non puoi farlo", le dice preoccupato Pierluigi. Blocca il segmento previsto, ‘Tutti ballano con Pamela’: “Amore non si può fare, ti sei appena fatta male”. La Petrarolo beve un po’ d’acqua, verifica di non avere nulla di rotto: ha una leggera abrasione al ginocchio ed è piuttosto scioccata da quanto avvenuto.

Il mondo del web smorza i toni e come al solito ci scherza su. La caduta di Pamela diventa un imperdibile meme, uno dei primi del nuovo anno, per tanti, molti dei quali sono letteralmente innamorati dell’energia della 49enne. Lei commenta, pubblicando il tutto nella sua pagina Instagram: “Io che affronto il 2026!”. E poi scrive: “Succede…”.