Sonia Bruganelli finalmente svela chi è stato il concorrente preferito del GF Vip: il nome

Sonia Bruganelli vola via. Dopo il lungo impegno in tv, parte per una vacanza rigenerante al mare. Prima di prendere l’aereo a Leggo finalmente svela chi è stato il concorrente che ha preferito al GF Vip. Il nome che fa arriva inaspettato: non è quello di Antonella Fiordelisi, come molti credevano. Il suo preferito era Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez.

La produttrice 49enne non confida dove andrà a prendere la tintarella, c’è un motivo: “Non lo dico più. L’ultima volta ho detto che stavo a Dubai e ha piovuto una settimana. Metterò le foto senza dire dove sono. C’ho messo tanti anni, ma ho imparato. Non dico nulla”. Ha paura dei cosiddetti ‘gufi’.

Quando le si domanda chi fosse il suo preferito al reality, Sonia dice: “Antonino Spinalbese perché è entrato come l’ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l’ho definito ‘uomo di altri tempi’”.

Sul suo ruolo da opinionista al GF Vip nella prossima edizione, per la terza volta, in questa occasione non dice subito di no (anche se c’è chi sussurra che sia già ‘fuori’ dai piani di Signorini…): “Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. E’ come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro”.

Il GF Vip è stato faticoso e ha scatenato polemiche per alcuni atteggiamenti dei concorrenti nella Casa, Sonia commenta: “Marco Mengoni canta ‘Quando a volte la vita esagera’. E’ così, la vita esagera, le persone esagerano. Così come è accaduto ai concorrenti che dopo cinque mesi hanno alzato il tiro. Grazie ai social sono diventati dei divi. Ma ci dimentichiamo, a volte, che non hanno un copione, non sono attori. Quindi possono sbagliare, deluderci. Non è un film di Muccino”.

La Bruganelli non si è mai pentita dei concetti espressi: “Assolutamente no. Ho detto sempre la mia, senza nascondermi. E nessuno deve offendersi, perché in quei momenti io ho parlato a dei concorrenti non a delle persone”. E chiarisce: “E’ normale che loro attuino delle strategie per vincere. Come è normale che io sia libera di dire quello che penso perché sono pagata per farlo”.

Su Giulia Salemi, a cui per il compleanno ha regalato un abito di Louis Vuitton, ma che in studio ha punzecchiato, precisa: “All’inizio ho voluto sottolineare i ruoli perché volevo che lei capisse che io avevo un carattere, e come io la rispettavo nel suo ruolo volevo che lei rispettasse me. Lei è sveglia e lo ha capito subito. Non ho nessuna invidia verso le ragazze più giovani e in gamba come la Salemi”.

Poi sul suo futuro in televisione la Bruganelli confessa: “Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui. Ma non sarò Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli”.