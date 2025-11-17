''Vorrei ricominciare dall'inizio il mio essere madre'': Sonia Bruganelli in lacrime in tv confessa il suo rimpianto

La 51enne si commuove a Domenica In: torna sull’aborto con l’ex marito Paolo Bonolis

“Il nostro rapporto era troppo giovane per accettare una scelta più sentita da una delle due parti”

Sonia Bruganelli in tv si commuove. A Domenica In crolla in lacrime e confessa: “Vorrei ricominciare dall’inizio il mio essere madre”. Mara Venier l’ascolta partecipe del rimpianto che vive. La produttrice presenta la sua autobiografia dal titolo “Solo quello che rimane”.

“In televisione ho fatto vedere diversi aspetti di me, tra cui anche il ruolo dell'opinionista graffiante. Ma non avevo calcolato che i miei figli stavano crescendo, quindi volevo dare loro una versione di una Sonia Bruganelli che fosse la mia”, spiega la 51enne.

Torna sulla paura vissutadella primogenita, Silvia, la vita vissuta con Davide e Adele, gli altri due figli. Torna sull’aborto a inizio relazione con l’ex marito Paolo Bonolis. "Al tempo non era una situazione che avevamo messo in preventivo, è successo e come ogni cosa si fanno i conti. Ma il nostro rapporto era troppo giovane per avere un bambino, anche se volevo essere mamma. Infatti quando Paolo parlava dei suoi figli, soffrivo”, svela Sonia. Parla degli altri due ragazzi che il conduttore ha avuto dall'ex.

“Ci sono andata con le mie gambe. Non era qualcosa di programmato, è successo. Io ho sempre voluto essere madre, mi sono sempre sentita mamma. Essere madre ancora oggi mi dà la mia identità”, precisa ancora la Bruganelli. "Non ho parlato di quest'aborto nemmeno a mio padre, ne parlo ora perché lui non c'è più. Avrebbe accettato la mia scelta e non avrebbe potuto condizionarmi, ma avrebbe sofferto", confida.

Ha sofferto di attacchi di panico. “Volevo dare una seconda possibilità a me e a Paolo. Sono andata in analisi, non è stato un periodo facile”, sottolinea ancora l’opinionista del GF. Poi arriva vicina al pianto, quando l’intervista sta per chiudersi.

“Vorrei rifare una sola cosa. Vorrei ricominciare dall'inizio il mio essere madre, vorrei avere un'opportunità diversa, partire normalmente. Credo che sarei una madre meravigliosa”, rivela. "Ora lo so e lo sanno anche i miei figli, avevo paura che non lo sapessero. Forse la separazione si è verificata anche perché avevo bisogno di essere in un certo modo. La nostra storia, nel corso degli anni, ci aveva portato ad essere molto diversi. Oggi, siamo un padre e una madre molto migliori", ammette con gli occhi lucidi.