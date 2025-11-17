L’ex calciatore romagnolo da anni è a Viareggio: con lui la compagna Nicoletta Larini, più giovane di 22 anni

“Mi diverto tanto. Non mi stancherò mai di questo”, sottolinea lo sportivo 53enne, ex GF e Isola dei Famosi

Non aveva avuto alcun dubbio a dirlo a La Gazzetta dello Sport: “Non ho bisogno di lavorare, ho saputo investire nel mattone e mi godo la vita”, aveva confessato Stefano Bettarini. Torna sulle sue dichiarazioni anche con il Corriere della Sera e sottolinea: “Mi godo ciò che ho seminato”. Ha saputo, appunto, “investire nel mattone”. Racconta come vive oggi.

''Mi godo ciò che negli anni ho seminato'': Stefano Bettarini ha saputo ''investire nel mattone'' e racconta come vive oggi

Il 53enne, ex marito di Simona Ventura, da cui ha avuto Niccolò e Giacomo, 27 e 25 anni, abita a Viareggio con Nicoletta Larini, 22 anni più giovane di lui. Fanno coppia da ben 8 anni. Conferma che con la conduttrice a mantenuto “buoni rapporti”: "I figli ormai sono grandi e non dobbiamo più fare la famiglia allargata”.

Stefano sta bene: “Posso ritenermi più che soddisfatto per essere arrivato a giocare per 17 anni tra i professionisti negli anni in cui esistevano 'mostri veri' in Serie A e B. E poi essermi divertito nelle mirabolanti avventure del mondo televisivo e dello spettacolo per altri 17 anni quando ancora la tv veniva guardata davvero facendo ascolti in termini di share al 32%, ben lontani dalla tv odierna a cui ci hanno ormai abituato. Come descrivo quindi questo mio momento? Mi godo ciò che negli anni ho seminato e mi diverto tanto. Non mi stancherò mai di questo”.

L’ex calciatore romagnolo da anni è a Viareggio: con lui la compagna Nicoletta Larini, più giovane di 22 anni

E’ molto vicino alla mamma, rimasta vedova. Poi, sul suo non lavorare e godersi la vita Bettarini spiega: “Fossi stato più diplomatico e favorevole agli inchini sarei ancora nel calcio ma ancora di più in tv, ma ‘Quello che ho in pancia ho in bocca’ si dice dalle mie parti e questo non me lo toglierà dalla testa nessuno. Molti mi stimano ancora per essere ‘dannatamente vero’. Potrei rispondere alla domanda ‘curo i miei interessi’. La mia voleva però essere una provocazione alle domande troppo spesso scontate e poco interessanti”.

Anche sugli investimenti immobiliari lo sportivo precisa: “Come ogni imprenditore il rischio c’è e anch’io ho fatto le mie sciocchezze, però è tutta esperienza che aiuta migliorare e non ripetersi negli errori. Diffidate da chi dice di non farne mai. E’ un bugiardo”.