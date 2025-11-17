Jannik Sinner vince le ATP Finals di Torino e abbraccia la fidanzata Laila Hasanovic: foto

Poi il 24enne fa festa con il suo team tra risate e spumante negli spogliatoi del Pala Alpitour

Batte il rivale 22enne Carlos Alcaraz in due set e gli rimane in scia da numero 2 a una manciata di punti, pronto a riagganciarlo, così spera, appena tornerà in campo a inizio 2026. Jannik Sinner vince le ATP Finals di Torino e abbraccia la fidanzata Laila Hasanovic sugli spalti. Con la modella danese la relazione si fa ogni giorno più seria. Poi il 24enne fa festa negli spogliatoi del Pala Alpitour con il suo team, tra risate e spumante.

Il campione e la 25enne hanno cominciato a farsi vedere costantemente insieme sulla scena pubblica dopo gli Internazionali d’Italia. Lui era a Copenaghen da lei. La ragazza ha una famiglia di origini bosniache. Ha studiato giornalismo negli Usa ed è stata legata in passato a Mick Schumacher.

Laila lo ha seguito a Parigi, al Roland Garros, a Wimbledon, ma sempre rimanendo in disparte. Poi è arrivata la prima apparizione pubblica accanto a Siglinde Sinner, mamma di Jannik, a Vienna. A Torino c’è l’ufficialità: la Hasanovic è nel box del campione, in terza fila, dietro al coach. Così lui corre da lei: il bacio che tutti aspettano non viene regalato dal ragazzo alla ragazza. Sono troppo riservati. Sinner l’abbraccia, però, e lei ricambia felice.

La festa col team è a seguire, lo sportivo la mostra in un reel. Ora i due partiranno per una vacanza rilassante, senza troppi clamori e lontano dai riflettori. Jannik ha detto di essere innamorato: Laila sembra una presenza importante, anche dai risultati in campo che arrivano e fanno felice lui e tutto il Bel Paese.