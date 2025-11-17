La svela Il Messaggero, per il Corriere dello Sport la conduttrice, subito dopo, sposerà Bastian

Intanto l’ex Capitano della Roma starebbe traslocando in una nuova casa con Noemi Bocchi

Dovrebbe essere in calendario, così almeno svela Il Messaggero. Sarebbe già stata fissata la data dell’udienza di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nonostante ci siano ancora in ballo le questioni legate all’assegno di mantenimento e la faccenda dei famosi Rolex, i due dovrebbero apporre le firme che li ufficializzerebbero definitivamente ‘ex’ il prossimo 21 marzo.

Francesco Totti e Ilary Blasi, sarebbe già fissata la data dell'udienza di divorzio: ecco quando sarà. In foto il 49enne con la nuova compagna Noemi Bocchi

La certezza, ovviamente, ancora non c’è, ma tutti parrebbero talmente convinti dell’appuntamento, da ipotizzare persino le nozze della conduttrice con Bastian Muller. Stando al Corriere dello Sport la 44enne dovrebbe sposare il tedesco 38enne a ci è legata da quasi tre anni, il prossimo giugno con cerimonia civile.

Intanto, sempre Il Messaggero, parla del trasloco turbolento di Francesco e Noemi Bocchi. I due starebbero lasciando l’attico a Roma Nord di 270 metri quadrati con terrazza panoramica preso in affitto tempo fa. La casa avrebbe avuto delle fastidiose infiltrazioni d’acqua. L’ex capitano della Roma, a causa del problema, avrebbe scalato dai canoni di locazione le spese sostenute per la manutenzione straordinaria. Il proprietario dell’immobile, però, non sarebbe d’accordo con lo sportivo e gli contesterebbe dei danni, spiegando di aver diritto all’intera somma. Il giornale parla di una possibile nuova causa all’orizzonte.

Il 49enne e la 37enne avrebbero deciso di andare ad abitare in un comprensorio sempre di Roma Nord dove abitano altri vip, tra i quali Paolo Bonolis, sempre in affitto, con un contratto ‘rent to buy': partendo dalla locazione, la cifra pagata potrebbe trasformarsi in una compravendita in futuro.