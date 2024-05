''Sono molto disciplinata nel modo in cui mangio e mi alleno'': Victoria Beckham ammette le insicurezze fisiche

La 50enne è mamma di 4 figli avuti con David Beckham

In passato ha avuto anche paura di sedersi in spiaggia per i giudizi sul suo fisico

Ha spiegato però di essere cambiata al settimanale ‘Grazia’

Victoria Beckham ha ammesso di aver avuto grandi insicurezze per quel che riguarda il suo aspetto fisico.

L’ex cantante 50enne, oggi stilista, al settimanale ‘Grazia’ ha raccontato di aver addirittura evitato di sedersi sulla spiaggia a guardare i suoi figli giocare per paura dei giudizi sul suo corpo.

Victoria, che è sposata con David Beckham e con lui ha i figli Brooklyn, 25 anni, Romeo, 21, Cruz, 19, e Harper Seven, 12, ha sottolineato però che oggi è cambiata.

Victoria Beckham, 50 anni, spiega di essere stata molto insicura del suo fisico

“Hanno detto così tante cose su di me e sono sicura che questo mi ha privato di alcune esperienze”, ha spiegato alla rivista.

“Non voglio sembrare che mi stia lamentando, ma ci sono stati momenti in passato in cui non mi sentivo abbastanza sicura da sedermi su una spiaggia e guardare i miei bambini giocare”, ha aggiunto.

“Ricordo che dopo aver avuto Brooklyn, la mia prima uscita finì sulla prima pagina di un giornale, con delle frecce che indicavano dove dovevo perdere peso”, ha raccontato.

“Queste cose possono influenzare il modo in cui ti senti e ti comporti in pubblico. Oggi se i paparazzi vogliono fare foto e dire qualcosa, non mi disturba allo stesso modo”, ha proseguito.

Victoria con il marito David Beckham

Com’è noto Victoria ama fare attenzione con calorie e nutrienti a tavola e allenarsi con costanza.

Lo ha confermato ancora una volta: “Sono molto disciplinata nel modo in cui mangio, nel modo in cui mi alleno e nel modo in cui lavoro. Sono fatta così”.

“Ma mi piace bere ogni tanto e non sono tra quelli che dicono: ‘Ah, ci sono troppe calorie in un bicchiere di vino’”, ha però proseguito.

“La vita è troppo corta. Divertiamoci”, ha concluso.