Sophia Loren al ristorante fa festa per i suoi 91 anni coi figli e Alessandra Mussolini: guarda

L’icona del cinema italiano ha riunito gli affetti in un ristorante di Ginevra

Al suo fianco i figli Carlo Jr. ed Edoardo, ma anche la nipote Alessandra Mussolini

Sophia Loren è riapparsa in pubblico per il suo 91esimo compleanno.

O meglio, ha lasciato la sua villa di Ginevra per recarsi in un ristorante della città svizzera, in cui vive ormai da decenni, con i suoi affetti più cari.

Lo scorso 20 settembre l’icona del cinema italiano ha voluto al suo fianco, tra gli altri, i suoi due figli Carlo Jr., 57 anni, ed Edoardo, 52. C’è anche la nipote Alessandra Mussolini, figlia di sua sorella Maria.

Sophia Loren, 91 anni, con i figli Carlo Jr. ed Edoardo, la nipote Alessandra Mussolini e altri affetti familiari festeggia 91 anni in un ristorante di Ginevra

Con loro ha spento le candeline su una grande torta.

A condividere alcune immagini delle celebrazioni è stato proprio il maggiore dei due ragazzi avuti con il produttore Carlo Ponti, morto nel 2007 a 94 anni.

Carlo Ponti Jr, oggi rinomato maestro d’orchestra, ha scritto vicino alla clip: “Spaccando a Ginevra per il compleanno numero 91 di mia madre Sophia Loren!!! Mammina, per sempre la nostra ispirazione, calore e forza!!”.

Sophia mentre spegne le candeline

Nelle immagini Sophia, nata a Roma nel 1943, appare con un completo bianco e occhialoni scuri.

Sul suo viso un’espressione serena e soddisfatta: nonostante il tempo che passa, la sua vita sulle sponde del lago le piace molto. E quando ci sono i suoi figli accanto, tutto è più bello.