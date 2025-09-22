Sophia Loren al ristorante fa festa per i suoi 91 anni coi figli e Alessandra Mussolini: guarda

- L’icona del cinema italiano ha riunito gli affetti in un ristorante di Ginevra
- Al suo fianco i figli Carlo Jr. ed Edoardo, ma anche la nipote Alessandra Mussolini
Sophia Loren è riapparsa in pubblico per il suo 91esimo compleanno.
O meglio, ha lasciato la sua villa di Ginevra per recarsi in un ristorante della città svizzera, in cui vive ormai da decenni, con i suoi affetti più cari.
Lo scorso 20 settembre l’icona del cinema italiano ha voluto al suo fianco, tra gli altri, i suoi due figli Carlo Jr., 57 anni, ed Edoardo, 52. C’è anche la nipote Alessandra Mussolini, figlia di sua sorella Maria.
Con loro ha spento le candeline su una grande torta.
A condividere alcune immagini delle celebrazioni è stato proprio il maggiore dei due ragazzi avuti con il produttore Carlo Ponti, morto nel 2007 a 94 anni.
Carlo Ponti Jr, oggi rinomato maestro d’orchestra, ha scritto vicino alla clip: “Spaccando a Ginevra per il compleanno numero 91 di mia madre Sophia Loren!!! Mammina, per sempre la nostra ispirazione, calore e forza!!”.
Nelle immagini Sophia, nata a Roma nel 1943, appare con un completo bianco e occhialoni scuri.
Sul suo viso un’espressione serena e soddisfatta: nonostante il tempo che passa, la sua vita sulle sponde del lago le piace molto. E quando ci sono i suoi figli accanto, tutto è più bello.