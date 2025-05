La sorella di Ilary Blasi si è rifatta il seno! Lo rivela sui social: Melory si mostra al controllo post operatorio della mastoplastica

La 34enne si è rivolta al chirurgo plastico Andrea Mezzoli che opera nella Repubblica di San Marino

La sua diagnosi era ipoplasia mammaria bilaterale: ha scelto un décolleté più florido

Alla festa per i 18 anni della nipote Chanel era l’unica assente, ma ‘giustificata’. Melory, la sorella minore di Ilary Blasi, si è rifatta il seno. La 34enne, ortottista e assistente di oftalmologia, lo rivela sul social. Si mostra anche al controllo post operatorio della mastoplastica additiva.

Melory si è rivolta al chirurgo plastico Andrea Mezzoli che opera nella Repubblica di San Marino. Il dottore svela tutto dell’operazione., Pubblica un reel in cui si vede la donna al controllo. Scrive: “Diagnosi: ipoplasia mammaria bilaterale. Intervento eseguito: mastoplastica additiva con protesi anatomiche 365cc. Tempo chirurgico: circa 60 minuti. Dimissione: in giornata in day hospital. Ripresa alla vita sociale: rapida in pochi giorni. Nessun problema per la montata lattea e per gli esami diagnostici della mammella. Bellezza e femminilità”.

Si parla di ipoplasia mammaria bilaterale quando le ghiandole mammarie non si sviluppano completamente o hanno una dimensione ridotta rispetto alla norma, interessando entrambe le mammelle. Questa condizione fisiologica, che non è una patologia, può portare disagio. Melory ha così scelto di avere un décolleté più florido. Tutto è stato fatto in giornata.

La sorella di Ilary, sposata con Tiziano Panicci, è mamma di Jolie, nata nel 2021. A novembre 2023 ha dato alla luce John. Molto amata dai follower sul suo profilo Instagram, non fa mistero del ‘ritocchino’ grazie al quale ora si sentirà meglio con se stessa.