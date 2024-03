''Giulia per me è un miracolo, la mia vita è cambiata dopo di lei'': Stash celebra la fidanzata in tv e si commuove parlando della figlia

Il frontman 34enne dei The Kolors vede un video in cui canta con Grace e si emoziona

La Belmonte è il suo faro: da lei ha avuto anche Imagine il 14 agosto 2022

Stash, all’anagrafe Antonio Fiordispino, racconta il suo momento perfetto a Verissimo. In tv il cantante 34enne celebra la fidanzata e si commuove tantissimo parlando della figlia primogenita Grace. Dalla Belmonte, 28 anni, con cui nel 2019 ha ufficializzato la relazione, ha avuto anche Imagine, nata il 14 agosto 2022. “Giulia per me è un miracolo, la mia vita è cambiata dopo di lei”, svela.

“‘Un ragazzo e una ragazza’ sta raggiungendo tutti, grandi e piccoli - esordisce l’ex giudice di Amici - Riuscire a entrare nella vita delle persone è la cosa più importante per un artista. Anche dal punto di vista emotivo sto vivendo un periodo bellissimo. Il successo è il riassunto di tanti fallimenti. A volte ti senti perso, ma è grazie ai momenti in cui ti senti perso che capisci chi realmente sei. Non avendo niente da perdere ci metti dentro la genuinità”.

“Quando ho lasciato Napoli per trasferirmi a Milano mi sono sentito tanto solo dal punto di vista umano. Ho vissuto anche un periodo di attacchi di panico”, svela poi l’artista. Adesso tutto è cambiato: merito pure della compagna. “Giulia per me è un miracolo. Mi ha allargato la visuale sulla vita e sul futuro. E senza programmare sono arrivate cose bellissime, come le nostre due bambine. Questa cosa per me è stato il vero switch della mia vita. C'è un prima e dopo di lei, così come dal punto di vista professionale c'è stato un prima e un dopo ‘Italo disco’”, precisa.

Stash si emoziona quando vede un video in cui canta insieme alla primogenita venuta al mondo il 3 dicembre 2020. “Che papà sono? Quando gioco con le mie figlie divento un bambino come loro. Dire di ‘no’ è difficilissimo - ammette - Vorrei sempre dire di sì, ma i ‘no’ innescano il meccanismo del talento. Se avessimo avuto tutto e subito dai nostri genitori, perché avremmo dovuto sviluppare un talento in qualcosa? Alcuni no sono più importanti dei sì”.