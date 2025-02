Offesa da Chiara Cainelli nella Casa, confessa commossa ad Alfonso Signorini le sue sensazioni

La 58enne riceve anche una sorpresa: al reality per lei arriva l’amica Anna Pettinelli

Lo scontro con Chiara Cainelli nella Casa ha lasciato strascichi. Stefania Orlando in Mistery, al GF, parla del rimpianto di non avere figli. Ad Alfonso Signorini commossa confessa: “Non mi sento meno donna perché non sono mamma, però…”. La 58enne si apre.

''Non mi sento meno donna perché non sono mamma, però...'': Stefania Orlando parla del rimpianto di non avere figli al GF

In puntata Stefania replica alla ragazza, fidanzata con Alfonso D’Apice, anche lui al reality, poco dopo eliminato. “Ci si può difendere in mille modi. Invece lei mi ha detto ‘non ti vuole nessuno’. Sono stata accusata di essere una donna che dà il cattivo esempio. Lei ha detto ‘se avessi una mamma così mi vergognerei’. Lo dico perché mi sono offesa, ma mi sono sentita anche… non credo di essere un esempio negativo. Sono, invece, un esempio per le donne della mia età che si mettono in gioco”, sottolinea.

Signorini chiede alla Orlando di andare in Mistery. Lei, quando è sola, rivela il suo pensiero riguardo ai figli mai avuti. “Non essere mamma è stata una scelta un po’ mia è un po’ della vita, non sono venuti i figli e probabilmente oggi potrebbe essere un rimpianto. La maternità potrebbe essere un rimpianto e quindi essere indicata da Chiara come una mamma che non sarebbe stata una mamma di riferimento per i figli mi ha toccato sia come donna che come mamma”, chiarisce.

La showgirl è provata e aggiunge: “Come donna perché non penso ci sia una data di scadenza per i sogni e il divertimento. Come mamma, quella frase ha risvegliato qualcosa in me che tengo sopita. Non mi sento meno donna perché non sono mamma, però…”. Gli occhi diventano lucidi. Non cede alle lacrime, ma l’emozione è forte.

Tornata in salotto Stefania riceve una sorpresa inaspettata: ad attenderla c’è l’amica di sempre, Anna Pettinelli, che la conforta. “Ti guardo, vedo i tuoi momenti e la tua tristezza. Ti conosco troppo bene. Siamo le Pettinando. Mi hai detto che andavi via un mese e sono già due mesi. Ma mangi? Sei magrissima. Mettiti seduta che ti devo parlare, che mi fanno male anche i tacchi. Sei stupenda, è tutto perfetto. Non voglio vedere la malinconia nei tuoi occhi. Sei centrata, sei bella, sai dire le cose giuste. La tua classe, sei sempre così posata. Sei una donna pazzesca”, le dice.

La speaker radiofonica, professoressa di Amici, dopo aver abbracciato la Orlando, si scaglia contro Chiara e Alfonso, che l’hanno attaccata: “Io sono l’amica vecchia di Stefania, ho 10 anni in più di lei. Appena uscite vi fanno neri. Adesso rimetti tutto nelle tasche. Dai Alfonso! Non è che sono sorda e l’Italia non è scema. Ragazzi, vi siete comportati malissimo. Tesoro, lei è stata una signora. Fossi stata al posto suo ti avrei fatto verde a strisce. Quando due dicono a una signora che non la vuole nessuno. Voi due vi siete dovuti mettere insieme per avere un’identità”. Consegna una biografia di Stefania a D’Apice che nella Casa aveva detto: “Con 6 mesi in tv ho fatto più io che lei in tutti quegli anni”.