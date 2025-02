''Piano piano...'': Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo, torna ad allenarsi dopo il parto, foto

La 24enne torna al fitness per recuperare la forma ma senza alcuna fretta

Il 30 novembre scorso a New York ha dato alla luce il piccolo Enea

Si scatta una foto in palestra: leggings e maglia abbinata, tutto grigio, e sneakers comode ai piedi. Capelli rigorosamente legati. Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo, torna ad allenarsi dopo il parto. Ma non ha alcuna fretta, lo fa, come sottolinea lei stessa nelle sue Stories, “piano, piano”.

''Piano piano...'': Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo, torna ad allenarsi dopo il parto

La 24enne ha dato alla luce il piccolo Enea il 30 novembre scorso a New York. Ha atteso due mesi e mezzo per scolpire nuovamente i suoi muscoli. Prima ha assaporato la gioia della maternità senza un attimo di respiro. Stare col bambino le piace moltissimo. E’ uscita pochissimo, quasi usandolo come scusa per rintanarsi in casa, una villa a Roma con un grande spazio open space in salotto, vetrate che danno sul giardino e tutte le comodità possibili, piscina compresa. Qui ha condiviso la sua gioia con il cantautore 29enne. I due sono innamoratissimi.

“Chianu, chianu”, sottolinea Jacqueline, usando il dialetto napoletano per esprimere la sua intenzione sul work out. Rispetta i suoi tempi, senza strafare. E’ serena, felice. L’assenza della madre dalla sua vita non sembra più essere un problema per lei. Ha trovato in Anna Sanseverino, mamma di Ultimo, la sua spalla ideale. Al padre Giovanni è da sempre legatissima: è lui, famoso chirurgo ortopedico, che le è sempre stato vicino, dandole forza e la giusta stabilità.