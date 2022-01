Stefania Orlando in tv sulla morte di Calissano: 'Mia cugina ha sensi di colpa’

Stefania Orlando è stata ospite de ‘La Vita in Diretta’ dove ha parlato della morte di Paolo Calissano. Non solo conosceva l’attore, ma sua cugina Fabiola Palese è stata compagna del 54enne, scomparso pochi giorni fa nella sua casa di Roma, per molti anni e fino a non molto tempo fa. La bionda 55enne ha fatto sapere che la sua parente ha tra l’altro diversi sensi di colpa, forse pensa che avrebbe potuto fare di più per prevenire il decesso di Paolo. Stefania ha anche sottolineato di non ritenere però che Fabiola dovrebbe provare questa brutta sensazione, che aggiunge dolore al dolore.

“Fabiola è devastata dal dolore. Ed ha anche qualche senso di colpa che per me non dovrebbe avere. Erano rimasti vicini anche quando si erano lasciati”, ha fatto sapere. “Sono molto contenta che le persone che hanno lavorato con lui abbiano scritto di lui cose molto belle. Era una persona splendida”, ha poi aggiunto.

Nel frattempo in un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’ la stessa Palese ha dichiarato di non credere affatto che Paolo possa essersi tolto la vita, ipotesi riportata da alcuni quotidiani all’indomani della tragica notizia. “Paolo non si è suicidato. Non era da lui. Credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della sua depressione”, ha affermato.

Scritto da: la Redazione il 4/1/2022.