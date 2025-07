Stefano De Martino e la giovane 22enne Caroline sempre più intimi: nuove foto delle tenerezze in piscina, guarda

I due sorpresi a Milazzo, in provincia di Messina, complici tra sorrisi, abbracci e scambi intimi

Lei è la figlia di un imprenditore napoletano amico da anni del conduttore 35enne

Ormai paiono non nascondersi più, incuranti dei paparazzi che li seguono come se fossero le loro ombre. Stefano De Martino e la giovane 22enne Caroline Tronelli sono sempre più intimi. Le nuove foto delle tenerezze in piscina le pubblica il settimanale Oggi. I due sono stati sorpresi a Milazzo, in provincia di Messina, complici tra sorrisi, abbracci e scambi intimi. Il conduttore si trovava in Sicilia perché impegnato nel tour del suo spettacolo teatrale. Lei lo ha accompagnato.

Stefano De Martino e la giovane 22enne Caroline sempre più intimi: nuove foto delle tenerezze in piscina

Caroline sembrerebbe aver fatto centro nel cuore del presentatore di Affari Tuoi. E’ la figlia di un famoso imprenditore napoletano. De Martino la conosce praticamente da quando era una bambina. L’ex ballerino di Amici, infatti, è legato da un rapporto profondo con il fondatore e Presidente della Tron Group Holding, classe 65, Stefano Tronelli, a capo di un vero e proprio impero.

I due sorpresi a Milazzo, in provincia di Messina, complici tra sorrisi, abbracci e scambi intimi

A metà giugno, quando sono apparse le prime foto di Stefano e Caroline ‘vicini vicini’, il fratello della ragazza aveva smentito. “Avete preso un abbaglio. Stefano è un caro amico di famiglia. Però è divertente il tamtam sui social”, aveva detto a Gente che aveva pubblicato gli scatti. La Tronelli ha anche una sorella maggiore, che però non aveva rilasciato alcuna dichiarazione sulla presunta liaison della piccola di famiglia con De Martino.

Lei è la figlia di un imprenditore napoletano amico da anni del conduttore 35enne

Adesso gli avvistamenti di quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una neo coppia stanno diventando sempre più assidui. La Tronelli segue Stefano anche in tournée, proprio come farebbe una fidanzata. L’ex marito di Belen, da cui ha avuto Santiago, 11 anni, non parla delle sue faccende sentimentali, a farlo però sono le immagini che spesso raccontano molto di più.