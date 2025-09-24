''Non l'ho presa benissimo'': Taylor Mega ha iniziato a congelare gli ovuli dopo aver scoperto di non poter avere figli in maniera naturale, il racconto

In un video su TikTok la 31enne affronta l’argomento delicato e si commuove

In un lungo video affronta l’argomento delicato e, provata, si commuove. Taylor Mega ha iniziato a congelare gli ovuli dopo aver scoperto di non poter avere figli in maniera naturale: affida il suo racconto a TikTok. "Non l'ho presa benissimo", svela.

“Ho scoperto di non poter avere figli in maniera naturale. Ne parlo solo ora perché ho preso una decisione che penso possa aiutare altre ragazze nella mia situazione", dice la 31enne. ”Due anni fa la ginecologa mi disse che il mio endometrio era troppo sottile e non potevo avere figli in maniera naturale. Non l'ho presa benissimo, è stato un brutto colpo. Mi era venuta la FOMO di fare figli anche con ragazzi con cui non era il caso”, spiega.

Ha trascorso un lungo momento di “confusione mentale”. Poi a ottobre 2024 ha deciso di iniziare la terapia per la fertilità, ma si è rivelata sbagliata: “Non l'avessi mai cominciata. Mi provoca una marea di problematiche, una cisti di 5 cm e il ciclo anche due volte al mese. Il mio corpo ha subito uno stress allucinante, gli oggetti mi cadono dalle mani, il mal di testa continuo”. Taylor ha poi avuto un’altra brutta notizia dal medico: “Mi ha detto che c'è un'alta probabilità che vada in menopausa precoce. Mi ha avvisata e allarmata che dovevo fare assolutamente il congelamento degli ovuli, altrimenti è possibile che non possa più farlo in futuro per via di una bassa riserva ovarica".

La Mega ha quindi deciso di procedere: "Ho pensato che se non lo facessi adesso me ne pentirei tutta la vita. Poi magari gli ovociti che prelevo non li userò mai, ma non mi perdonerò mai di non aver usato questa possibilità. Ho cominciato la terapia".