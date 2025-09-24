Le sorelle 20enni Matilde ed Eleonora Caressa, figlie di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, insieme alla Milano Fashion Week: guarda

La maggiore, 23 anni appena compiuti, insieme alla quasi 21enne sul red carpet

Per il loro fratellino, Diego, 16 anni, è ancora presto: lui è più interessato allo sport, come il papà

Look casual chic e sorrisi raggianti. Le sorelle 20enni Matilde ed Eleonora Caressa, figlie di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, vanno insieme alla Milano Fashion Week. La maggiore, 23 anni appena compiuti, insieme alla quasi 21enne (spegnerà le candeline a inizio ottobre) posano ‘vicine vicine’ sul red carpet dello show Miss Bikini. All’appello manca il terzogenito della famosa coppia, Diego. Il fratellino di 16 anni non è molto interessato alla moda, predilige lo sport, proprio come il papà.

Le sorelle 20enni Matilde ed Eleonora Caressa, figlie di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, insieme alla Milano Fashion Week

Le due si concedono anche un passaggio da Max and Co: sono inseparabili. Il loro è un legame fortissimo, del resto. Hanno condiviso il loro rapporto da sorelle nel podcast Rendez-vous da me. In particolare, nell'episodio 31 intitolato "Sorelle: da rivali a complici", hanno raccontato come la loro relazione sia evoluta nel tempo, passando da rivalità a una profonda complicità. Eleonora ha sottolineato che, pur essendo diverse in molti aspetti, questa diversità ha arricchito il loro legame, permettendo loro di offrire punti di vista complementari. Matilde ha aggiunto che, nonostante le differenze, condividere esperienze e momenti insieme ha reso il loro rapporto unico e speciale.

La maggiore, 23 anni appena compiuti, insieme alla quasi 21enne sul red carpet

Le due inseparabili vanno agli eventi moda

La prima è iscritta al corso di Lettere Moderne all'Università Statale di Milano e si dedica anche alla musica, nel 2023 ha pubblicato il primo singolo. La seconda alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Entrambe stanno costruendo il loro futuro accademico e professionale, integrando le loro passioni personali con gli studi universitari, senza mai perdersi di vista.