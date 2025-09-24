''Family time London'': Andrea Preti e Venus Williams, dopo le nozze a Ischia, festeggiano con i loro parenti e amici in Inghilterra, foto

Il sì il 19 settembre blindatissimo: nessuna possibilità di condividere immagini sui social

Il 37enne e la tennista 45enne raggianti per questo nuovo capitolo della loro vita

La storia d'amore tra Venus Williams e Andrea Preti fa sognare. Dopo il matrimonio super blindato a Ischia, la coppia ha deciso di festeggiare nuovamente il loro amore con amici e parenti in Inghilterra, a Londra, come svelato dallo stesso Andrea nelle sue Storie social. Il 37enne pubblica un’immagine in cui posa con la moglie 45enne e tantissimi altri e scrive: “Family time London”.

''Family time London'': Andrea Preti e Venus Williams, dopo le nozze a Ischia, festeggiano con i loro parenti e amici in Inghilterra

La relazione tra la tennista statunitense e l'attore italiano è iniziata nel luglio 2024 durante una sfilata a Milano, grazie all'intervento di un "Cupido" speciale: la sorella di Venus, Serena Williams. Da quel momento, i due non si sono più separati, condividendo momenti di vita privata e professionale.

Il 19 settembre 2025 Venus e Andrea hanno pronunciato il loro "sì" sull'isola di Ischia, in una cerimonia intima e rigorosamente ‘chiusa’. Nessuna possibilità di condividere sui social: la coppia ha voluto preservare la privacy e l’intimità del momento, riservando la gioia del grande giorno solo agli invitati più stretti. La location scelta è stata il Faro di Punta Imperatore, un luogo suggestivo e panoramico, raggiungibile solo a piedi, che ha aggiunto un tocco di magia al loro giorno speciale. La festa è proseguita al ristorante Lisola, dove gli ospiti hanno potuto gustare piatti tipici della cucina napoletana, tra cui pizze cotte nel forno a legna e prelibatezze a base di pesce fresco.

Non contenti di un solo festeggiamento, Venus e Andrea scelgono Londra per un secondo evento, condiviso con amici e parenti. Lui svela un istante di questa celebrazione con lo scatto condiviso, ma non aggiunge altro.

In vista del matrimonio, Venus è stata avvistata a Sant'Angelo, Ischia, indossando un abito bianco sportivo e un cappello personalizzato con la scritta "Sig.ra Preti", segno del suo imminente cambiamento di stato civile. Accompagnata da amici e familiari, tra cui la sorella Serena, Venus ha mostrato tutta la sua emozione e gioia per questo nuovo capitolo della sua vita.