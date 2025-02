Taylor Mega, foto intima con il fidanzato misterioso, poi un indizio: ''Ha 29 anni''

L’influencer 31enne ha condiviso uno scatto in bagno col suo amore

Di lui non si sa molto, non si è mai visto neppure in volto

Taylor Mega ha pubblicato sul social una foto intima insieme al suo fidanzato.

L’influencer, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, da tempo lascia alcuni indizi fotografici della sua relazione su Instagram, sebbene non abbia mai svelato né il viso né l’identità del suo amore.

Stavolta ha condiviso nelle Stories un selfie in déshabillé in bagno in cui appare davanti allo specchio, dietro di lei un uomo in intimo - appunto il suo fidanzato - che le accarezza il fondoschiena.

Taylor Mega, 31 anni, insieme al fidanzato di cui non si conosce l'identità né il volto: sappiamo però che ha 29 anni

La 31enne riceve poi un commento da un follower che pensa l’uomo in questione appaia molto più “vecchio” di lei.

“Ma veramente stai con un vecchio”, scrive l’utente.

Taylor allora lascia qualche indizio in più, affermando che il ragazzo in realtà ha 29 anni - lei dice “4 più di me” (anche se in realtà scherza, visto che è lei ad averne 2 più di lui).

Taylor risponde al follower

“Ha 29 anni, certo sempre 4 più di me, ma non lo definirei vecchio. LOL”, ha risposto la Mega.

Taylor, che ha una laurea triennale in psicologia, vanta tra i suoi ex un rapper di “razza”, ovvero Tony Effe, ed ha avuto in passato anche un flirt con Fedez.