''Alessandro mi sostiene col suo amore incondizionato'': Bianca Balti, nuove foto col fidanzato e la ''condanna'' della malattia

La supermodel 40enne ha finito da poco l’ultima seduta di chemioterapia

La scorsa estate ha scoperto di avere un cancro ovarico al terzo stadio

Ora con Alessandro, il fidanzato, ne sta uscendo, lui è sempre al suo fianco

Bianca Balti ha voluto condividere una profonda riflessione sulla sua malattia in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro - che si celebra oggi, 4 febbraio.

La supermodella italiana 40enne, che ha due figlie e vive ormai da anni a Los Angeles, alla fine della scorsa estate ha scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio ed è stata operata d’urgenza.

Durante tutto questo percorso ha avuto al suo fianco il fidanzato Alessandro Cutrera.

Bianca Balti, 40 anni, insieme al fidanzato Alessandro Cutrera

Postando su Instagram alcune foto degli ultimi mesi, tra chemioterapia e affetti, ha scritto: “4 Febbraio. Giornata Mondiale contro il Cancro”.

“È sempre stato solo un giorno qualunque, di cui mi ricordavo solo per alcuni post su Instagram. Nonostante mia zia sia morta di cancro al seno metastatico a 39 anni e mia madre abbia avuto un mieloma qualche anno fa. E nonostante la mia stessa diagnosi, nel 2021, di portatrice del gene BRCA1, per cui, a dicembre 2022, ho subito una doppia mastectomia preventiva. Il cancro non poteva abitare nei miei pensieri, figuriamoci nel mio corpo”, ha aggiunto.

“Fino all’8 settembre 2024, il giorno in cui il Cancro - ovarico, per essere precisi - è entrato nella mia vita, apparendomi come una condanna a morte. Il 14 ottobre ho iniziato il mio percorso di chemioterapia, che si è concluso solo lunedì scorso, il 27 gennaio, ma con mia grande sorpresa, negli ultimi mesi mi sono sentita più viva che mai”, ha continuato.

Alessandro fa un massaggio a Bianca contro la neuropatia legata ai trattamenti chemioterapici

“Non davo più la mia vita per scontata e la mia gratitudine ha raggiunto il massimo livello. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione”, ha proseguito.

“È stato difficile, e non è ancora finita, ma non cambierei nulla di tutto questo. Dicono che ‘ciò che non ti uccide ti rende più forte’, ma la mia esperienza mi ha insegnato che ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare la vita molto di più”, ha concluso.

Alessandro sempre al fianco di Bianca anche durante la chemio

Tra gli scatti pubblicati nel carosello anche diverse immagini in cui appare proprio il fidanzato Alessandro.

Ad una foto con lui che la coccola aggiunge questa didascalia: “Il mio amore che mi sostiene disinteressatamente nel dolore con il suo amore incondizionato”.