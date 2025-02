''Fedez dice di avermi sempre amata? Non lo so'': Chiara Ferragni interviene eccezionalmente a 'Pomeriggio5'

La 37enne ha risposto alle domande private dell’inviato del programma

Quando le è stato chiesto se crede che Fedez ‘l’ha sempre amata’, ha detto di non saperlo

Chiara Ferragni è eccezionalmente intervenuta ai microfoni ‘Pomeriggio Cinque’ fermandosi a parlare con un inviato della trasmissione Mediaset.

L’influencer 37enne è stata intercettata dal programma di Myrta Merlino per le vie di Milano e ieri pomeriggio ha smentito che tutti i gossip che stanno impazzando sui siti di cronaca rosa - ovvero quelli relativi ai tradimenti che avrebbero accompagnato il matrimonio con Fedez - siano studiati a tavolino, magari per distrarre l’attenzione dai suoi problemi giudiziari.

“Purtroppo da parte mia non è organizzato niente. E’ vero che tante parti della mia vita non hanno avuto tanta privacy per nostra scelta…”, ha detto all’inviato del contenitore pomeridiano di Canale5.

Chiara Ferragni, 37 anni, all'inviato di 'Pomeriggio Cinque' dice di 'non sapere' se Fedez l'abbia davvero sempre amata come ha scritto pochi giorni fa sui social

“Con tutte le cose che stanno uscendo in questo momento io non c’entro niente naturalmente e volevo starne fuori il più possibile, però ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro”, ha aggiunto facendo riferimento al suo post di qualche giorno fa.

“Quello che ho fatto nell’ultimo anno è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai. Però in alcune cose è stato sbagliato, perché è giusto difendermi e fare uscire quella che è la verità”, ha proseguito.

Se è stata zitta tanto a lungo su certi temi delicati, è stato perché non voleva che i suoi figli potessero dover ascoltare cose che gli avrebbero potuto far male.

Chiara ha sottolineato di aver rotto il silenzio solo dopo tanto tempo perché voleva proteggere i suoi figli

“Mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli. E’ per questo che su tante cose sono stata zitta, ho cercato di essere superiore”, ha sottolineato.

“Ho cercato a modo mio di proteggere la famiglia. Poi ognuno fa quello che può, non c’è un modo giusto o sbagliato di farlo, però spero che questa cosa si concluda velocemente, spero di non dover mai più tornare su questi argomenti perché quello che dovevo dire l’ho detto e per me è finita qui”, ha continuato.

Infine le è stato domanda se crede a Fedez quando lui dice di averla “sempre amata” nonostante i pettegolezzi riguardo il fatto che avrebbe avuto una storia parallela iniziata addirittura prima del matrimonio.

“Non lo so guarda, quello che dovevo dire l’ho detto, non voglio fare altri commenti su Federico e quella che è stata la nostra storia”, ha chiosato.