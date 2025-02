'Ha avuto un flirt con Raoul Bova e l'ha lasciato lei': il compagno dell'ex 'Non è la Rai' Ilaria Galassi fa una rivelazione inattesa in diretta al GF

Durante la puntata del 3 febbraio la Galssi ha chiesto di uscire dal programma

Ilaria Galassi è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata del Grande Fratello. L'ex cvolto di Non è la Rai dopo settimane di crisi ha deciso di lasciare il gioco per tornare a casa dal figlio Riccardo e dal compagno Daniele. Alfonso Signorini la chiama in confessionale per annunciarle che è libera e le chiede di salutare i coinquilini. Durante i saluti arriva la rivelazione inaspettata.

La 48enne entra in salone: ''Amori miei vi volevo salutare, ho parlato con il pubblico e Signorini che mi ha dato la possibilità di lasciare. Ho bisogno di tornare a casa mia, sono una che nelle dinamiche non ci capisco niente, non mi piace inciuciare e fare. E’ stata un’esperienza bellissima per me, sono contenta di aver conosciuto tante persone e spero che vinca il migliore. Pamela ti amo, grazie mi hai dato una forza”. Dalla regia parte un freeze ed entra il compagno Daniele: “Sono qui per prenderti se vuoi, abbiamo passato 5 mesi bellissimi con Riccardo, sono stati mesi impegnativi, mi sei mancata tantissimo, se vuoi andiamo a casa” . La coppia si bacia appassionatamente e Alfonso Signorini rivela che Ilaria aveva paura che il compagno l'avesse tradita in questi mesi. In realtà Daniele confessa di essere stato geloso vedendola con Iago Garcia: ‘’Lei ha sempre avuto bei gusti, ha persino avuto in flirt con Raoul Bova. è durata un mesetto e lo ha lasciato lei’’.

Il conduttore vuole saperne di più e la Galassi confessa: ‘’Eravamo piccoli e non molto famosi, siamo andati in montagna. Nella notte lui si è avvicinato a me, abbiamo provato a farci le coccole, a me non è piaciuto e quindi niente”.