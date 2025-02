''La prima volta che l’ho visto ho pensato: lo voglio'': Aurora Ramazzotti si è subito invaghita del padre di suo figlio Goffredo

La 28enne nel podcast ‘BSMT’ ha raccontato com’è nato l’amore con Cerza

I due oggi hanno un figlio e si stanno per sposare

Aurora Ramazzotti ha raccontato di aver capito subito di volere Goffredo Cerza come fidanzato quando lo vide per la prima volta in una foto sui social. La 28enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha rivelato questo dettaglio nel corso del podcast “BSMT”, confessando anche che inizialmente pensava che lui fosse “troppo” per lei.

Ha spiegato di averlo notato sulla pagina Facebook della sua amica Sara Daniele - figlia di Pino Daniele - che frequentava la stessa scuola di Goffredo. “Mi ricordo di aver pensato: ‘Lo voglio’. Perché ovviamente quando sei adolescente… era molto muscolo, era bellissimo. Lo è ancora”, ha raccontato la 28enne.

Aurora Ramazzotti, 28 anni, insieme al futuro marito Goffredo Cerza, 29

All’epoca Aurora, che nel marzo 2023 è diventata mamma del piccolo Cesare, credeva di non essere all’altezza di un ragazzo così attraente. “Per me era irraggiungibile, nella mia testa. Per l’Aurora dell’epoca, per quello che credevo di potermi meritare, era troppo per me. L’ho quindi osservato da lontano per parecchio tempo”, ha ammesso.

Le loro strade si sono però incrociate di nuovo qualche anno dopo. La prima volta che lo vide era tra il 2012 e il 2013, ma il destino ha voluto che si ritrovassero più avanti. “Quando io mi sono lasciata dalla mia prima storia abbiamo fatto questo incontro, subito è scattato qualcosa ma lui aveva ancora una relazione in ballo”, ha raccontato.

Aurora ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli

Dopo alcuni mesi, Goffredo, 29 anni, ha deciso di fare un passo importante e le ha chiesto ufficialmente di stare insieme. Da allora la loro storia è cresciuta e oggi vivono a Milano con il loro bambino.

Aurora ha parlato anche di come la genitorialità abbia inevitabilmente cambiato le loro vite, ma ha sottolineato di sentirsi fortunata per l’equilibrio trovato con il compagno. “La vita di coppia cambia necessariamente, però mi sento fortunata che siamo riusciti a trovare un equilibrio anche noi”, ha spiegato. Aggiungendo con orgoglio: “Il mio fidanzato è bravissimo, è veramente un grande papà”.