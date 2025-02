Ilary Blasi vola ad Amsterdam con il compagno Bastian Muller e la figlia Chanel: le foto

La conduttrice da quando fa coppia con il tedesco è sempre in viaggio

Questa volta con Ilary e Bastian è partita anche la figlia Chanel

Ilary Blasi ama viaggiare: da quando si è separata da Francesco Totti è sempre in volo insieme al compagno Bastian Muller. La conduttrice dopo le vacanze a Saint Barth è partita di nuovo. Niente caldo stavolta, ma musei e arte insieme agli amici storici e alla figlia Chanel Totti.

Ilary Blasi ad Amsterdam con il compagno Bastian Muller

La 43enne ormai è inarrestabile: in questa nuova fase della vita sta viaggiando moltissimo. Lontana dalla tv e dalle beghe per il divorzio con Francesco Totti, si dedica alla sua grande passione. Questa volta ha scelto Amsterdam per un weekend lungo in compagnia. C'è ovviamente il compagno tedesco, ma anche gli amici storici romani. Con lei è partita anche la secondogenita nata dal matrimonio con l'ex Capitano della Roma. Chanel, 17 anni, è entusiasta della meta scelta: posta scatti del Moco Museum dove sono esposti artisti come Warhol, Haring, Banksy, Basquiat, Kusama e molti altri.

La conduttrice ordina un matcha latte in Olanda

Con lei è partita anche la figlia Chanel Totti

Mamma e figlia si scattano le foto al sole: look alla moda, ma caldi per le belle romane in vacanza. Ilary indossa stivali con pelliccia all'ultima moda e anche Chanel non perde mai di vista lo stile sfoggiando il balaclava, il copricapo più in voga al momento.

La conduttrice ha detto che vuole viaggiare ancora molto

Proprio in una recente intervista a Verissimo su Canale 5, la conduttrice aveva detto: "Spero di viaggiare ancora tanto, ci divertiamo!"