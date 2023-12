La 38enne rivela: “Ho avuto mia figlia molto presto e mi sono spaccata la schiena”

“Mi sono procurata una protusione discale e una lombalgia, quindi…”

Sul social nelle sue storie, si fa vedere in palestra e mostra il suo fisico longilineo e muscoloso, fiera del lavoro che fa quotidianamente col suo trainer. Qualcuno, però, storce il naso. Gli hater non mancano mai e criticano i suoi addominali giudicati troppo scolpiti. Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia, replica e, con modi garbati, in un video punta il dito contro i maligni. “Ne vado fiera”, ribatte a uno dei tanti.

L'ex velina Thais Wiggers contro gli hater che criticano i suoi addominali troppo scolpiti: "Ne vado fiera!"

“Caro follower che hai detto che sembro un uomo perché hai visto i miei addominali scolpiti, ti racconto come sono riuscita ad averli. Come ben sai, se non lo sai te lo racconto, ho avuto mia figlia molto presto”, esordisce la brasiliana 38enne. E’ madre di Julia, 15 anni, avuta dall’ex Teo Mammucari.

“Essendo molto giovane e piena di energia, io facevo tutto con lei in braccio - continua Thais - Cucinavo con lei in braccio, la facevo dormire in braccio a me, anche se sono molto contenta di come l’ho cresciuta, lì però mi sono spaccata la schiena e mi sono procurata una bella protusione discale e una lombalgia”.

“Dopo tanta fisioterapia però ho capito che dovevo avere gli addominali forti per proteggere la schiena, quindi facevo plank, side plank e quello mi faceva sentire molto bene, anzi facendo così ho mandato via proprio quel dolore lancinante che avevo sulla schiena”, spiega ancora la Wiggers.

La showgirl poi conclude: “Oggi sono molto felice del mio fisico atletico e dei miei muscoli e, ti dico di più, avere i muscoli è come avere un’armatura perché ti protegge da eventuali dolori. Vedermi oggi gli addominali scolpiti mi rende fiera, è simbolo della mia forza perché io ho vinto contro il dolore. Per essere forti non bisogna essere uomini. Basta semplicemente essere una donna fortissima”.

Anche Juliana Moreira la difende

Tanti i commenti positivi in difesa di Thais. Anche l’amica Juliana Moreira scrive: “Tu che per forza sui social devi dire la tua e offendere, giudicare, potresti girare e seguire altri e farti i fatti tuoi. Nessuno di noi chiede la tua opinione quando metti una foto su Internet… Io non condivido che, solo perché una persona è un personaggio pubblico, gli altri abbiano il diritto di giudicare, criticare e buttare la loro cattiveria contro… Quindi se una cosa non ti piace, cambia canale, segui qualcuno che ammiri, che ti insegni, magari, a essere una persona migliore”.