Tony Effe con il look total white a Sanremo sale sul palco con tutti i tatuaggi coperti: guarda

Il rapper arriva all'Ariston dopo le polemiche per il concerto di Capodanno

Niente tormentoni per il 33enne romano, ma una ballad romanesca

Ci aveva abituato agli eccessi con la pelliccia rigorosamente a petto nudo sul Green Carpet pre Festival, ma Tony Effe al suo debutto all'Ariston sceglie un look candido e copre persino i tatuaggi. Rigorosamente in total white firmato Gucci il 33enne sembra un gangster timido e l'effetto sorpresa riesce.

Tony Effe all'Ariston

Il primo outfit di Nicolò Rapisarda è elegantissimo con abito doppio petto in lana bianca di Gucci, camicia e cravatta, mocassini e guanti in pelle Rosso Ancora, il colore scelto da Sabato De Sarno, ormai ex direttore creativo del marchio fiorentino. Canta 'Damme na mano' e il pubblico applaude.

I tatuaggi che lo hanno reso famoso sono coperti, ma ai gioelli non rinuncia e sfoggia una cascata di diamanti dai lobi ai polsi firmati Tiffany e co per un valore di oltre 40.000 euro. A Sanremo c'è anche la fidanzata Giulia De Lellis che si mostra sui social con la t-shirt 'Vota Tony'.